Tropieza el plan de Rusia para crear su caza furtivo tras un duro doble golpe que lo paraliza todo

El programa para la creación de los nuevos cazas furtivos Su-57 rusos se ha visto paralizado por las sanciones occidentales. Pero también, por otras cuestiones. Las penalizaciones han bloqueado la importación de microchips críticos que dejarían a estas aeronaves sin sus sistemas esenciales de orientación electroóptica y, en consecuencia, incapaces de vigilar con precisión las posibles amenazas. Además, las prácticas corruptas del Ministerio de Defensa de ese país perjudican aún más la situación.

Según publica el medio estadounidense National Security Journal, esta situación deja ineficaz a uno de los cazas insignias de las fuerzas rusas. Los aviones volaron por primera vez en enero de 2020, con una mochila cargada de estudios de diseño, conceptos experimentales y esfuerzos de desarrollo conjunto.

Pero esta aeronave no ha sido la única afectada por los últimos movimientos de las fuerzas rusas y las sanciones europeas. De acuerdo a la información difundida, otros aviones rusos avanzados, como el Su-35 o el Su-34, han sufrido pérdidas "mucho mayores de lo que nunca se anticipó". Por ello, el Su-57 se ha visto frenado en enfrentamiento importante en Ucrania para no perder su reputación.

Tal y como reza la publicación, el Kremlin tenía expectativas en las exportaciones de esta última aeronave. De hecho, se habían depositado "grandes esperanzas" en la India, sin embargo, optó por comprar los cazas Dassault Rafale franceses. El único país que por el momento ha mostrado interés en hacerse con estos vehículos es Argelia.

No obstante, por culpa de las sanciones occidentales, y tal como se mencionó anteriormente, Rusia no puede hacerse con múltiples componentes electrónicos para la fabricación de la aeronave. El más indispensable: el subsistema de orientación electroóptica 101KS-N, un sistema de orientación de la aeronave para proporcionar vigilancia "en todo tipo de clima y orientación infrarroja".

Asimismo, y según lo publicado, el Ministerio de Defensa ruso, en el esfuerzo por comprar alguno de estos sistemas, han empleado prácticas incorrectas. Los auditores han descubierto gastos generales inflados y no relacionados, así como datos fraudulentos en los contratos de adquisición.

De este modo, estos problemas en la producción armamentística rusa han interrumpido la producción y las entregas del Su-57. El Kremlin sufre así un "duro golpe" puesto que envía armas al campo de batalla que no son completamente funcionales, tal y como concluye la publicación.