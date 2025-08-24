Un agricultor se encuentra en apuros con los ingresos así que convierte su campo en un laberinto literal para turistas

Un agricultor gallego recoge maíz en un campo ubicado en O Laxe, en A Coruña, en una imagen de archivo.

Una solución creativa para un problema económico. Un agricultor catalán ha conseguido transformar sus más de tres hectáreas de campo de maíz en una atracción de ocio. Esto le proporciona actualmente el 50% de sus ingresos.

Según publica el medio Rac 1, desde hace cuatro años, Marc Pujol, ha conseguido atraer a decenas de personas a un laberinto en su finca de Serra de Daró, en la provincia de Girona. Él mismo reconoce que estos ingresos "le dan un poco de cuello", pero lamenta no poder dedicarse íntegramente a la agricultura.

En declaraciones recogidas por el digital, asegura que "a la gente no le importa pagar un poco más por actividades lúdicas. En relación con la comida, cuesta un poco más". "Esto empuja al sector, pero no podemos pedir más", agrega.

Al mismo tiempo que reconoce que esta actividad, "les viene muy bien", lamenta que todo el maíz que tiene plantado no les genere el beneficio principal. "Al principio nos lo cogimos como una actividad más en el campo y al final nos ha dado un 50% del beneficio que traemos", reitera. Por ello, de los ingresos totales de la plantación, "sólo la mitad proviene del maíz".

De acuerdo a la información difundida, el agricultor renueva cada año el recorrido del laberinto. "Justo antes de sembrar", dibuja en un papel un boceto y posteriormente, traslada la idea a la realidad. Él y su padre, "podan justo cuando la planta está recién plantada para delimitar los pasillos del lugar".

Concretamente, y tal como reza la publicación, este año, los participantes deben seguir un juego de pistas distribuidas por todo el laberinto y acaba con un premio. "Cada año pensamos cosas nuevas, hasta que se nos acaben las ideas", concluye Pujol en sus declaraciones.