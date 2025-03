Un anciano de 84 necesita comida: la mujer se ofrece a ayudar y cuando quiere darse cuenta ha caído en la gran estafa

Al leer el mensaje pidiendo ayuda urgente de John, un hombre de 84 años, Jannie no se lo pensó. De inmediato decidió colaborar con el anciano, que aseguraba no tener comida en su casa. Pero claro, si la noticia empieza así es que algo no salió bien.

Esta mujer danesa descubrió demasiado tarde que no había ningún John de 84 años con problemas para comer detrás de la cuenta a la que ella se dirigió. Para su desesperación, lo que había era un receptor indeseado que nada tenía que ver con el mencionado anciano.

Jannie escribió a ese teléfono para ofrecer su ayuda, en forma de platos preparados, bebidas y otros víveres. Incluso se ofreció a gestionar el envío de otras personas dispuestas a ayudar a John.

Por desgracia para ella, no sólo hizo unas "albóndigas con patatas". También envió dinero. Y cuando lo descubrió todo ya no pudo hacer nada, salvo montar en cólera, como le pasó a más gente.

“Estos estafadores son imbéciles. Muchas personas dudarán en ayudar la próxima vez que alguien esté realmente necesitado. Eso es lo peor", le dice Jannie al medio danés MigogKbh.

Pero la cuestión es aún peor. El mismo portal asegura que, después de todo, no es una estafa, sino una gran confusión, porque John sí existiría... sólo que al poner su número de teléfono puso el de su vecino, sin saberse por qué motivo. De momento, ese vecino asegura que "devolverá" todo lo que vaya recibiendo.