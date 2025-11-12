Sorpresa entre los vecinos por tener que pagar el cambio de las tuberías de agua y el alcantarillado

Un municipio ha exigido a los residentes que reemplacen las tuberías de agua y alcantarillado, y les ha obligado a que sean ellos los que paguen la factura de estas obras. Y los vecinos de esta localidad no salen de su asombro por el elevado precio que esto supone y por que recaiga en ellos y no se pague de los impuestos del municipio, según ha publicado Romerikes Blad.

El suceso ha ocurrido en la ciudad de Lillestrøm, en Noruega. Arve Gundersen, vicepresidente del condominio Myra, situado en esta ciudad Noruega, lugar en el que han ocurrido estos hechos, ha sido el que ha contado el asombro de los vecinos. El motivo de que se haya generado este gasto ha sido la construcción de una ampliación en una vivienda del condominio, para lo cual fue necesario, además, realizar excavaciones subterráneas. Por ello, los responsable municipales han ordenado a los residentes de esta zona que sustituyan la línea que conecta con la red municipal, sufragando el coste por su cuenta.

Según ha publicado Romerikes Blad, medio que ha tenido acceso a la documentación de la oferta económica del contratista, el coste total de la excavación se estima en unos 40.000 euros. El coste de conexión al sistema municipal de agua potable y alcantarillado se estima en algo menos de unos 6.800 euros. "Se trata de un cable de unos 20 metros. Es un precio elevado para quienes reciben la factura. No se esperaban este coste adicional tan grande", dice Gundersen. "Entendemos que la reparación debe hacerse, pero no entendemos por qué somos nosotros quienes tenemos que pagar la factura", añade.

Este portavoz de los vecinos añade que éstos son costos que se suman al aumento de los impuestos municipales. Gundersen ahora cree que muchos residentes del municipio se llevaran una sorpresa cuando reciban tales órdenes. "Creo que mucha gente se extrañará al final de lo caro y extenso que resulta todo esto", ha afirmado.

Pernille Kvernland, jefa del departamento de gestión de agua y alcantarillado del municipio de Lillestrøm ha confirmado que los propios propietarios deben pagar las reparaciones y sustituciones de sus tuberías privadas. “Muchas casas tienen acometidas eléctricas antiguas. Estas necesitan mantenimiento y reemplazo, al igual que el resto de la casa. Como están bajo tierra, mucha gente desconoce que esto forma parte de los costos y el mantenimiento que conlleva comprar una vivienda”, afirma esta representante del municipio. Además, explica que existe una diferencia entre las tuberías de agua potable y las de aguas residuales en lo que respecta a los requisitos que puede imponer el municipio.

Y ha especificado que, en el caso de las tuberías de alcantarillado, el municipio puede exigir a los propietarios que desvíen o reparen la tubería de derivación. En el caso de las tuberías de agua potable, el municipio solo puede exigir la reparación si se detecta una fuga.

"Toda excavación cuesta dinero, sobre todo en el centro de la ciudad. El coste será aún mayor si hay una fuga o un derrumbe en las tuberías que requieran una reparación urgente. Por lo tanto, es mejor hacerlo todo de una vez, en lugar de tener que excavar y reparar varias veces", ha afirmado Kvernland.

Ahora muchos vecinos de este municipio se preguntan si otros hogares de Lillestrøm podrían experimentar eventualmente una situación parecida. Y parece que la respuesta es que sí. El principal motivo es que municipio de Lillestrøm tiene una infraestructura de cableado muy antigua. Cuando se modernice o renueve, el municipio ha manifestado que exigirá a las empresas privadas que también la actualicen si no disponen de un sistema de cableado adecuado.