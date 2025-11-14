Un aspirante a conductor suspende el carnet de conducir 128 veces y las tasas ascienden a 3.337 euros

Sacarse el carnet de conducir es uno de esos momentos que combinan ilusión, vértigo y un buen puñado de horas de estudio. Pocos momentos generan más nervios que abrir el sobre del examen teórico o escuchar al examinador decir "cuando usted quiera". Por ello, es normal suspender, forma parte del proceso y no debería vivirse como un fracaso, pero hay aspirantes a los que el camino hacia el permiso se les complica demasiado. Tanto, que puede convertirse en una aventura costosa.

Uno de los casos más llamativos viene de Gran Bretaña, donde se ha presentado al examen teórico 128 veces sin conseguir aprobar, informa The Independent citando una consulta de la autoescuela AA a la Agencia de Normas para Conductores y Vehículos (DVSA). El coste de semejante maratón asciende a 2.944 libras (unos 3.337 euros). Cada intento cuesta 23 libras (alrededor de 26 euros), lo que convierte la perseverancia en una inversión considerable.

Pero no es el único dato sorprendente que recoge el reportaje del medio británico. Dos personas han intentado aprobar el examen práctico 37 veces sin éxito. Entre tasas y repeticiones, la factura asciende a 2.220 libras (unos 2.500 euros) para cada una de ellas. El año pasado, el récord de intentos para aprobar la prueba práctica fue de 21.

"La vida puede interponerse"

Las cifras han reabierto el debate sobre lo difícil que puede resultar el proceso de obtención del permiso. Emma Bush, directora general de la autoescuela AA Driving School, defiende que repasar es "la clave del éxito" en el examen teórico, aunque reconoce que "la vida puede interponerse", algo que añade "nervios y presión de tiempo adicionales el día del examen".

Para la prueba práctica, la responsable de AA considera que "el mejor consejo es trabajar con tu instructor para reservar una fecha cuando consideren que estás listo para aprobar. Si los nervios te traicionan, realizar algunos simulacros de exámenes prácticos con tu instructor también puede ser de ayuda".

España: dos intentos por tasa y un reloj de seis meses

En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) no establece un límite de suspensos, sino que el aspirante puede presentarse tantas veces como necesite hasta aprobar, sin ser expulsado del proceso. La clave está en la Tasa 2.1, que por 95,80 euros concede dos oportunidades: una para el exámen teórico y otra para el práctico, siempre que hayas aprobado el teórico al primer intento.

Si el aspirante suspende el teórico, aún conserva un segundo intento con esa misma tasa. Si aprueba a la primera, ese intento restante pasa al práctico. Pero cuando se suspenden dos veces, da igual si en teórico, práctico o una combinación de ambos, hay que volver a pagar para obtener dos oportunidades nuevas.

A esto se suma un detalle crucial: el plazo máximo de seis meses. Desde que se paga la tasa, el alumno dispone de medio año para examinarse. Si no aprueba dentro de ese periodo, aunque aún le quede un intento, la tasa caduca y debe abonarse otra vez.

La DGT insiste en que fallar varias veces no es raro. De hecho, más del 70% de los aspirantes necesita al menos dos intentos para obtener el permiso. El teórico suele tener plazos de reexamen rápidos, a veces en cuestión de días, mientras que en el práctico las fechas dependen de la disponibilidad de examinadores y de la valoración del propio profesor, que puede recomendar clases adicionales para reforzar puntos débiles.