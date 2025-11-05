Ve en un parking un coche con una pegatina de la ITV, se acerca y lo que descubre es para que se presente allí la DGT 

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) puede ser un quebradero de cabeza para muchos conductores, que tienen que poner su coche a punto, con todo lo que eso puede conllevar monetariamente hablando.

Pero, sin duda, tener la ITV es imprescindible para poder circular por España y, bajo ningún concepto, hay que hacer como el dueño del coche que aparece en el vídeo que ha compartido Líos de Vecinos.

En el vídeo en cuestión se puede ver que en el lugar donde debería estar la pegatina de la ITV homologada hay una que la simula de color verde y con los números pintados en rotulador.

"Esto no cuela, está muy mal hecha", "No veo el fallo", "No lo sé Rick, parece falso", son algunos de los hilarantes comentarios que ha despertado en X esta publicación, que no deja de aumentar las reproducciones.

¿Qué pasa si te pillan con la pegatina de la ITV falsa?

Como cuenta en su página web del Real Automóvil Club de España (RACE) explican, por ejemplo, que la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados.

Con este examen analizan el estado del vehículo para evitar riesgos de accidentes y manipulaciones en el coche. Y aquí vienen las multas. Si te sorprenden sin haber pasado la ITV o con un informe desfavorable o negativo la multa puede ser de 200 a 500 euros.

Añade la RACE que si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.

Circular con la ITV negativa es una infracción muy grave, por lo que la sanción es mayor: 500 euros. Además de la sanción económica te inmovilizarán el coche y sólo podrás llevarlo directamente al taller en una grúa para que lo arreglen y demostrar de nuevo en una estación ITV que el fallo está subsanado.

Pero, ¿qué ocurre si, como en este caso, la pegatina es falsa? Que entra ya en juego la Guardia Civil. Falsificar una pegatina de la ITV es un delito de falsedad documental según lo estipulado en el artículo 399.2 del Código Penal. En este caso, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 € y a una pena de prisión de tres a seis meses.