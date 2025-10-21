La UE aprueba que se pueda conducir desde los 17 años si se va acompañado

17 años. Esa será la edad a partir de la cual se podrá conducir, siempre y cuando, eso sí, se vaya acompañado por otro conductor experimentado hasta que se sea mayor de edad. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes esta medida, dentro de una reforma que incluye, entre otras cosas, las bases para implantar un carnet digital europeo.

¿Esto entra en vigor ya? No exactamente... el primer paso es la publicación en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor. A partir de ahí, los gobiernos tendrán un plazo de tres años para transponer esa norma y, según EFE, un año más para prepararse para aplicarlas.

Las personas de 17 años podrán obtener el permiso de conducir para automóviles (categoría B) y se establece un periodo de prueba de al menos dos años para los noveles. En ese plazo, tendrían que cumplir "normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más duras en caso de conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad o no utilizar sistemas de retención infantil", recoge Europa Press.

Los estados miembro podrán reducir también a esa edad para sacarse el carnet de camión (categoría C), pero sólo para circular solo por territorio nacional y también con la compañía de un conductor con experiencia. También se contempla que los de 21 años puedan conducir autobuses (categoría D), siempre y cuando posean un certificado de competencia profesional. Con estos cambios se busca atajar la escasez de conductores profesionales.

Retirada transfronteriza del carnet

Esta nueva norma obligará a que la retirada del carné de conducir por infracción grave en un Estado miembro, como puede ser por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, se aplique en todos los de la UE, algo que ahora no es así.

"Bajo lo acordado, los Estados miembros deberán informarse mutuamente, sin demoras excesivas, sobre las decisiones de retirada del permiso de conducir relacionadas con las infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, estar implicado en un accidente mortal o excesos de velocidad significativos", puntualiza EFE.

En concreto, la autoridad que sancione con la retirada del carnet a un conductor con permiso emitido en otro país notificará la sanción a través de la red europea de permisos de conducir RESPER, para que así el estado miembro en donde se ha expedido el permiso aplique la sanción equivalente.

Cambios en el examen

A la hora de tener que examinarse, en el teórico se incluirán contenidos sobre temas como los riesgos de distracción por usar el móvil, los riesgos de los ángulos muertos o la apertura segura de las puertas.

También habrá más concienciación sobre los riesgos que puedan afectar a peatones, con énfasis en los niños, y ciclistas.

Carnet digital

Esta normativa prevé la introducción del carnet digital europeo en 2030, aunque el conductor tendrá derecho a pedirlo en versión física.

"Estará reconocido en todos los Estados miembro de la UE y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de su fecha de expedición, aunque el periodo se reducirá a 10 años en los países en los que se utilice como documento de identidad", detalla Europa Press.