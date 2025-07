Un bar de Huelva consigue ir un paso más para tener siempre cerveza helada en verano: "No sabía que vivían en 2075"

El verano provoca que todo el mundo tenga la necesidad de refrescarse de una u otra forma. Los hay que prefieren un refresco, también los hay que desean un baño en cualquier lugar. Pero en cualquier caso, y como recomiendan los expertos, lo mejor es beber e hidratarse.

Y una de las mejores elecciones para los mayores de edad es, como todos pueden imaginar, la cerveza. Y cuanto más fresquita, mejor. Y es que, aunque siempre debe estar a una baja temperatura para ser disfrutada de la mejor manera, en esta época del año más si cabe.

Sin embargo, no siempre es fácil. De hecho, con el calor de estas fechas es una de las cosas más complicadas. Por este motivo, cuando en un lugar consiguen que la cerveza esté suficientemente fría se convierte en todo un logro.

Y esto lo consiguieron en un bar de Huelva. Y no llamaría la atención de no ser por el método utilizado para conseguirlo. Como todos saben, en Andalucía, el calor de estas fechas se vuelve casi infernal, por lo que hay que tratar de conseguir un antídoto a la altura, y no siempre funcionan las jarras heladas, tan usadas en infinidad de lugares.

Tal y como muestra Juan Antonio Aguayo a través de su cuenta de Instagram @guiasevillana, en el Mercado del Carmen de Huelva, exactamente en Freiduría el mercado, las cervezas permanecen de una manera espectacular. ¿El truco? Colocar la cerveza en un barreño pequeño con hielo picado.

Por ello, el creador de contenido -y aunque no es un método especialmente retorcido-, se quedó totalmente anonadado tras comprobar esta fórmula, y aseguraba en tono humorística que "no sabía que (en Huelva) vivían en el año 2075".