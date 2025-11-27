Este es el motivo por el que los expertos piden tener siempre un billete de 50 euros doblado en la cartera

En España, tenemos bastante reciente el recuerdo del apagón del 28 de abril. En esa situación tan poco habitual, pagar en los comercios con tarjeta bancaria o tratar de sacar dinero en los cajeros se convirtió en una misión prácticamente imposible.

Esa es una de las grandes virtudes del efectivo. Se trata de dinero que no necesita intermediarios de ninguna clase, por lo que si se dispone del mismo, se puede utilizar de manera inmediata sin importar que, por ejemplo, se haya ido la luz en todo el país.

Por ello, los expertos recomiendan llevar siempre dinero en efectivo en la cartera. De hecho, no hay que imaginarse situaciones tan límites para encontrar escenarios en los que el dinero en efectivo puede sacar de un buen apuro.

Si el datáfono de un establecimiento no funciona, únicamente se podrá pagar con dinero en efectivo. Además, hay algunos negocios que no disponen de terminales para poder pagar con tarjeta.

Otro supuesto en el que el dinero efectivo puede ser necesario es el de esas personas que únicamente llevan la tarjeta bancaria en el móvil. Si el dispositivo se queda sin batería, no se podrá pagar con tarjeta. También puede ocurrir que por problemas técnicos, el servicio de Apple o Google Pay no esté disponible.

En resumen, llevar dinero en efectivo en la cartera siempre es necesario. En concreto, lo que los expertos aconsejan es llevar un billete de 50 euros que (ojo, importante) se encuentre doblado.

El motivo de que el billete tenga que estar doblado es que se trata de dinero de emergencia que tiene que estar reservado para situaciones en las que haya algún tipo de problema.

Si el billete no se dobla, es probable que en un despiste ese dinero se gaste al hacer algún pago, lo que provocará que se deje de disponer del mismo en una situación de emergencia.