Piden a los británicos permanecer en alerta al ser señalados como blancos de lo que ocurre en Benidorm

Benidorm, uno de los enclaves turísticos más populares entre los británicos que buscan escapar del frío otoñal, ha sido escenario de una preocupante oleada de hurtos que ha encendido las alarmas entre residentes y visitantes. Michelle Baker, una británica afincada en la ciudad desde hace más de cuatro décadas, ha utilizado su grupo de Facebook Benidormforever para advertir sobre el incremento de robos, especialmente en el casco antiguo, tradicionalmente considerado el área más segura del municipio.

En los últimos días, varios turistas han reportado haber sido víctimas de carteristas sin siquiera percatarse del momento del robo. Baker, que anteriormente dirigió un periódico local, ha compartido su inquietud en redes sociales, subrayando cómo el ambiente festivo, el buen clima y el consumo de alcohol pueden hacer que los visitantes bajen la guardia.

"Benidorm sigue siendo un lugar seguro en términos estadísticos", afirma Baker, "pero como en cualquier destino turístico concurrido, los carteristas aprovechan la aglomeración para actuar". Entre los testimonios recogidos, se encuentran casos de robos en plena luz del día, incluso con bolsos cerrados con cremalleras, lo que evidencia la destreza de los delincuentes.

La recomendación es clara: mantener los objetos de valor fuera de la vista, evitar llevar el pasaporte encima salvo que sea imprescindible, no dejar teléfonos sobre la mesa y desconfiar de extraños que se acerquen demasiado o intenten iniciar conversaciones sospechosas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico también ha emitido consejos para los viajeros, instando a extremar precauciones con pertenencias personales, especialmente en aeropuertos y al alquilar vehículos. Además, se recomienda guardar una copia del pasaporte y asegurarse de que el alojamiento cuente con medidas de seguridad adecuadas.

La advertencia llega justo antes de la temporada alta de otoño, cuando miles de británicos planean visitar la ciudad. La comunidad local espera que, con mayor concienciación, los turistas puedan disfrutar de unas vacaciones seguras y sin sobresaltos.