Un cajero escupe sin control 2.000 euros en Torre Pacheco y se recupera hasta el último euro

Un cajero que empieza a escupir billetes delante de ti. La escena, que puede parecer el sueño de muchos, o un deseo pedido al genio de la lámpara, ha ocurrido en la vida real. Y concretamente en Torre Pacheco, en Murcia.

Ha sido la Policía Local del municipio la que ha difundido a través de su página de Facebook este llamativo suceso, en una publicación en la que se ve la enorme cantidad de billetes de 50, 20 y 10 euros que expidió la máquina. En total, 2.000 euros.

"Esta pasada noche, el cajero automático de un banco céntrico de Torre Pacheco comenzó a expulsar billetes sin control… y sin que nadie lo estuviera usando", relata el cuerpo policial. Fue un viandante quien los llamó para avisar de lo que estaba pasando en plena calle.

"Gracias a la colaboración ciudadana: el llamante y otro buen samaritano que pasaba por el lugar, y a la rápida actuación de nuestros agentes, se recogieron todos los billetes esparcidos por el suelo sin que se perdiera un solo euro", ha detallado la Policía.

¿Qué había ocurrido? Horas después, ya por la mañana, se pudo comprobar que los 2.000 euros se correspondían con un ingreso que había realizado un cliente de la entidad minutos antes de que se produjera la rebelión de la máquina.

"Sabemos que tú también hubieras llamado a la Policía… ¿o no?", pregunta la Policía murciana a sus seguidores. Las respuestas dan para otra historia.