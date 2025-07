Un cardiólogo se pone serio y da indicaciones muy precisas al resto de Europa para afrontar el calor en España

Con la llegada del verano, las altas temperaturas del sur de Europa vuelven a sorprender a los nórdicos. En las próximas semanas, decenas de miles de suecos viajan a destinos de sol y playa en las costas de España, donde esta semana se esperan hasta 40º C. Petter Ljungman, jefe de cardiología en un hospital de ese país, ha ofrecido algunos consejos para hacer frente a esta nueva ola de calor.

Según publica el medio Sweden Herald, aunque las altas temperaturas golpean más a los ancianos y las personas con algún tipo de enfermedad cardíaca, también representa un riesgo para los jóvenes. "El cuerpo trata de mantener su temperatura corporal normal, independientemente del calor que haga fuera, y transporta la sangre desde los órganos internos hasta la superficie de la piel para enfriarse".

En declaraciones recogidas por el digital, el médico sueco explica que "para bombear la sangre, el corazón debe latir más fuerte. Esto puede conllevar un estrés para el corazón y causar alteraciones en el ritmo o un colapso circulatorio, incluso para jóvenes sanos".

De acuerdo a la información difundida, las señales de advertencia para los niños pueden ser que se vuelvan letárgicos y vomiten. En tales ocasiones, se recomienda el uso del aire acondicionado o "colocar trapos y toallas húmedas sobre la piel de las axilas y la ingle donde tiene venas de pulso grande y el cuerpo se enfría más rápido".

Sin embargo, no siempre es la temperatura la causante de los golpes de calor, sino "la humedad, la actividad o la ropa". "Si el aire es húmedo, es más difícil de encontrar el frío, entonces no puedes sudar tanto porque el aire ya está saturado de líquido y no se puede absorber más agua del cuerpo", explica el experto.

Además, Ljungman recomienda realizar actividades diurnas o temprano en la mañana. "Los trabajadores viales que trabajan con asfalto durante el calor intenso corren el riesgo de colapsar por un golpe de calor", ejemplifica.

Por otro lado, sugiere dar de beber a ancianos y niños, ya que "no sienten sed fácilmente". "Asegúrese de volver a llenar con líquido y sal porque se pierde sal cuando suda. También esté atento a las señales de advertencia tanto en niños como en ancianos: náuseas y dolor de cabeza", concluye.