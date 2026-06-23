Un conductor revela por qué evita sentarse en los asientos del autobús y el metro: "Se limpian solo dos veces al año"

Subirse a un autobús o al metro y buscar un asiento libre es un gesto automático para millones de personas cada día. Sin embargo, un conductor de transporte público ha lanzado una advertencia que está dando mucho que hablar después de revelar lo que, según asegura, ocurre realmente con la limpieza de los asientos.

El trabajador, que opera en una gran capital europea, compartió su experiencia sobre las condiciones que observa a diario en los medios de transporte y recomendó a los pasajeros pensárselo dos veces antes de sentarse.

Su argumento no tiene que ver con la seguridad ni con la comodidad, sino con la higiene.

Una limpieza mucho menos frecuente de lo que muchos imaginan

Según explica, los asientos tapizados del metro apenas reciben limpiezas profundas. De hecho, sostiene que este tipo de intervenciones se realizan únicamente un par de veces al año.

Mientras tanto, las labores de mantenimiento que se llevan a cabo de forma cotidiana serían, en su opinión, insuficientes para eliminar la suciedad acumulada en los tejidos.

El conductor asegura que la limpieza diaria suele limitarse al uso de paños y productos de limpieza sobre las superficies más visibles, un procedimiento que puede resultar efectivo para determinadas zonas del vagón, pero no para la tela de los asientos.

El truco visual que oculta la suciedad

Otro de los aspectos que destaca es el diseño de los propios asientos. Según explica, los colores y estampados utilizados habitualmente en autobuses y metros no se eligen por casualidad.

Las tonalidades oscuras, los dibujos geométricos y los patrones complejos ayudan a disimular manchas, polvo y desgaste, transmitiendo una sensación de limpieza que no siempre se corresponde con el estado real del tejido.

Precisamente por eso, añade, muchas personas no son conscientes de la cantidad de suciedad que puede acumularse con el paso del tiempo en una superficie utilizada por miles de viajeros cada semana.

Una advertencia que afecta a otros transportes

El trabajador señala además que esta situación podría repetirse en otros medios de transporte público, especialmente en aquellos que utilizan asientos tapizados con materiales similares.

La dificultad para limpiar en profundidad este tipo de superficies hace que puedan convertirse en focos de acumulación de polvo, bacterias y otros microorganismos, algo que en ocasiones ha sido puesto de manifiesto por estudios, imágenes o vídeos difundidos en redes sociales.

Por eso, aunque no existe ninguna recomendación oficial que desaconseje sentarse en el transporte público, el conductor asegura que él prefiere evitarlo siempre que puede.

Su testimonio ha reabierto un debate recurrente sobre la limpieza en autobuses, trenes y metros, especialmente en sistemas utilizados a diario por millones de personas y donde mantener unas condiciones higiénicas óptimas supone un desafío constante para los operadores.