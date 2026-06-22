No eras tú: X, la antigua Twitter registra problemas de acceso durante varios minutos

X, la red social antes conocida como Twitter, no ha funcionado durante buena parte de la tarde de este lunes. Los usuarios reportaron que la plataforma estuvo inaccesible durante cerca de una hora. Ni los tuits, ni los timelines ni los mensajes privados estuvieron disponibles ni funcionaban, tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil. Aunque no es la primera vez que sucede, sí hacía ya tiempo que la red social de microblogging no mostraba esta falta de estabilidad.

Por el momento las caídas de este tipo de servicios suelen solucionarse al cabo de unos minutos. En este caso el fallo del servicio se ha prolongado por cerca de una hora. Páginas como Downdetector ya registra un pico de cerca de 700 informes de usuarios advirtiendo que la plataforma ha dejado de estar disponible.

Mientras que en la versión de escritorio los tuits no cargaban, en la versión móvil se desplegaba un mensaje en el que se señala que “no se pueden recuperar los posts en este momento”, animando a los usuarios a intentarlo “más tarde”.

Desde que Elon Musk compró Twitter en 2022 por 44.000 millones de dólares, la plataforma que en su día fue del pequeño pájaro azul ha vivido momentos de inestabilidad. Fue sobre todo en la época en la que el magnate (y primer billonario del planeta) comenzó a introducir cambios en la red social, despidió a gran parte de su plantilla y llegó a desconectar servidores ignorando las advertencias de los técnicos de la plataforma.

Ahora se da la circunstancia de que esta ha sido la primera caída de X desde que SpaceX, su empresa matriz, salió a bolsa. SpaceX debutó en el Nasdaq estadounidense alcanzando una capitalización bursátil de 2,11 billones, lo que la llevó a protagonizar una de las ofertas pública de venta más grandes de la historia.

SpaceX estaba sufriendo en las operaciones previas a la apertura de mercado este lunes conforme los analistas empiezan a expresar sus dudas sobre el modelo de súperempresa aeronáutica e inteligencia artificial con el que Musk ha llegado al índice.