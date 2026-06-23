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Roos, una joven de 20 años, ahorra 600 euros con latas y botellas recicladas durante dos años para cumplir un sueño: llegar al McDonald's en una limusina rosa con su novio
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Roos, una joven de 20 años, ahorra 600 euros con latas y botellas recicladas durante dos años para cumplir un sueño: llegar al McDonald's en una limusina rosa con su novio

Detrás de esa imagen tan llamativa hay años de constancia, paciencia y pequeños gestos acumulados.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de un McDonald's y otra de una limusina rosa
La joven neerlandesa que llega al McDonald's en una limusina rosa.Getty Images

Reciclar suele asociarse a pequeños gestos que ayudan a cuidar el planeta, pero a veces también puede abrir la puerta a algo mucho más personal. Entre latas y botellas devueltas, hay historias que no solo hablan de sostenibilidad, sino de sueños que se construyen poco a poco hasta hacerse realidad. La de Roos es una de ellas, donde una acumulación paciente de gestos cotidianos terminó convirtiéndose en una experiencia única e inesperada.

En el caso de esta joven neerlandesa de 20 años, ese esfuerzo tuvo un objetivo muy concreto: reunir alrededor de 600 euros a través del sistema de devolución de envases para cumplir un sueño muy particular. Durante dos años fue guardando cada lata y cada botella que encontraba, sin imaginar que aquel ahorro acabaría transformándose en una experiencia tan llamativa como emotiva.

La idea no nació de un capricho improvisado, sino de una ilusión que fue tomando forma con el tiempo y con la ayuda de su entorno más cercano. Según recoge Focus, una limusina rosa apareció de repente en la puerta de su casa para llevarla hasta un McDonald’s en Bleiswijk, convirtiendo ese sueño en una escena tan inesperada como inolvidable. Detrás de la sorpresa estaba su padre, que lo había organizado en secreto aprovechando un día libre de su hija, sin que ella sospechara nada hasta el último momento.

“Esto no se ve todos los días”

Roos llegó en el coche rosa brillante al estacionamiento del local, acompañada por su pareja, Dirk, quienes se conocieron en la escuela primaria y llevan ocho años juntos. Ella tiene una discapacidad intelectual leve, mientras que Dirk tiene trisomía 21, más conocida como síndrome de Down. “Cada vez que se ven, irradian felicidad”, asegura la madre de la joven, quien está encantada con la relación.

"Esto no se ve todos los días", dice entre risas la joven mientras pasea por la ciudad sobre la gran limusina. Y es que detrás de esa imagen tan llamativa hay años de constancia, paciencia y pequeños gestos acumulados. Roos explica que durante dos años fue guardando todas las latas y botellas que encontraba, convirtiendo el sistema de devolución de envases en una especie de hucha personal con la que fue sumando poco a poco los 600 euros necesarios para su sueño.

Desde objetos cotidianos hasta detalles más simbólicos, todo ese esfuerzo silencioso acabó dando forma a una experiencia que hoy recuerda como algo mucho más grande que el simple acto de reciclar. En ese contexto, la anécdota de Roos es también la prueba de que un sueño muy concreto, alimentado con paciencia y con el dinero de reciclar, puede convertirse en una victoria personal y familiar.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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