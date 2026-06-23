Ni España ni Portugal: los expertos eligen la mejor playa de Europa y sorprende por sus precios, sus aguas cristalinas y su temperatura

Cuando se habla de las mejores playas de Europa, nombres como Canarias, el Algarve portugués, las islas griegas o las costas de Chipre suelen aparecer automáticamente en cualquier conversación. Sin embargo, un nuevo estudio ha coronado a una playa mucho menos conocida como la mejor del continente para 2026.

La clasificación ha sido elaborada por especialistas en viajes que analizaron diez de los destinos costeros más populares de Europa teniendo en cuenta factores como la temperatura del mar y del aire, las valoraciones de los visitantes, el precio de los alojamientos, el coste de las consumiciones y la accesibilidad desde los aeropuertos más cercanos.

Y la ganadora no está ni en España, ni en Portugal, ni en Francia.

La mejor playa de Europa está en Montenegro

La primera posición del ranking ha sido para la playa de Mogren, situada en la localidad montenegrina de Budva, a orillas del mar Adriático.

Este rincón de la costa balcánica ha conseguido imponerse incluso a la famosa playa de Nissi, en Chipre, que ocupó el primer puesto el año anterior y que en esta ocasión se conforma con la segunda posición.

La playa de Mogren destaca por sus aguas turquesas, sus acantilados de arenisca y un entorno natural que se encuentra a pocos minutos del casco histórico de Budva.

Además, posee una peculiaridad que la hace especialmente llamativa: está dividida en dos pequeñas calas, Mogren I y Mogren II, conectadas entre sí mediante una pasarela de madera y un túnel excavado en la roca.

Temperaturas agradables y precios mucho más bajos

Uno de los aspectos que más han valorado los autores del estudio es la relación calidad-precio. Mientras otros destinos europeos han visto dispararse los costes turísticos en los últimos años, Montenegro continúa siendo una alternativa relativamente asequible.

Según el informe, una estancia de tres días en Budva ronda las 195 libras esterlinas, mientras que una cerveza de barril puede encontrarse por menos de 1,50 libras.

Esa combinación de precios moderados, buenas temperaturas y excelentes valoraciones de los viajeros ha sido clave para que Mogren se coloque en lo más alto de la clasificación.

España también aparece en el ranking

Aunque no logra la primera posición, España sí consigue situar una de sus playas entre las mejores de Europa.

La playa de Maspalomas, en Gran Canaria, ocupa el tercer puesto gracias a sus elevadas puntuaciones entre los visitantes, sus más de 5.000 reseñas de cinco estrellas y un clima que garantiza temperaturas agradables durante prácticamente todo el año.

Por detrás aparecen otros destinos muy conocidos como la playa búlgara de Irakli, la griega Elafonissi, la portuguesa Praia da Falésia, la croata Zlatni Rat o la italiana La Pelosa.

Más sorprendente resulta encontrar en los últimos puestos a algunos de los lugares más populares del continente. La playa francesa de Palombaggia, en Córcega, cierra la clasificación debido principalmente al elevado coste de los hoteles y de la restauración durante la temporada alta.

Los autores del estudio creen que los resultados reflejan una tendencia cada vez más evidente entre los viajeros europeos: además de buscar paisajes espectaculares y aguas limpias, cada vez se valora más que el destino ofrezca una buena experiencia sin disparar el presupuesto.

Y ahí, al menos este año, Montenegro ha conseguido imponerse a algunos de los gigantes turísticos del continente.