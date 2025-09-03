Un detalle en un cuadro de más de 100 años desconcierta tanto a los visitantes del museo como a los mismísimos expertos

En el Museo de Faaborg, en Dinamarca, existe un cuadro que pese a tener más de 100 años continúa desconcertando tanto a los visitantes como a los propios expertos que conservan la obra.

Tal y como recoge el medio de comunicación danés DR, el cuadro cuenta con un grueso marco dorado y ocupa la totalidad de una pared. La obra de arte, cuyo autor es Peter Hansen, representa a 42 personas que participaron en la inauguración del Museo de Faaborg el 24 de junio de 1910.

Sin embargo, hay un elemento muy llamativo en el cuadro: una silla vacía. En ese sentido, Sofie Olesdatter Bastiansen, historiadora del arte y conservadora del Museo de Faaborg, resalta que "no se pinta una silla vacía sin motivo. Apunta precisamente a una ausencia y despierta la curiosidad: ¿quién podría haber estado sentado en ella?".

Existe una teoría al respecto. Se sabe que en el cuadro falta una de las personas que estuvo en la inauguración del museo. Se trata de la pintora Anna Syberg, una de las artistas más importantes y relevantes para la creación del Museo de Faaborg.

De hecho, Syberg formaba parte del importante grupo de artistas Fynbomalerne, en torno al cual se construyó todo el museo. De los seis miembros del grupo, todos están representados en la obra menos ella.

Anna Syberg era hermana del autor del cuadro, Peter Hansen. Y la relación entre ambos era muy mala. En consecuencia, la conservadora del museo señala que "Peter Hansen debió de omitir deliberadamente a su hermana del cuadro".

En ese sentido, Sofie Olesdatter Bastiansen destaca que "en las cartas que Peter y Anna se enviaron durante ese periodo podemos ver que estaban peleados. En un momento dado, Anna incluso llama a Peter 'idiota'".

No obstante, desde el Museo de Faaborg se muestran prudentes respecto a la veracidad de esa teoría. "No tenemos fuentes históricas que puedan verificar esa teoría. Es una pena, pero al mismo tiempo es lo que hace que el cuadro sea tan interesante y fascinante. La silla vacía está abierta a interpretaciones", subrayan.