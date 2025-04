Un empleado da la gran lección a su jefa al renunciar con un reivindicativo mensaje escrito en papel higiénico

Una dramática carta de renuncia de un empleado de Singapur se ha vuelto viral. La directora de la empresa en la que han ocurrido los hechos, Angela Yeoh, que es cazatalentos de profesión, ha sido la encargada de compartirla por la red social LinkedIn. El empleado utilizó como material para redactar papel higiénico, a fin de reflejar que se sentían infravalorados y descartados.

En la carta, el empleado aseguraba que "me sentí como papel higiénico, usado cuando era necesario, desechado sin pensarlo dos veces". "He elegido este tipo de papel para mi renuncia como símbolo de cómo esta empresa me ha tratado. Renuncié", relataba la carta.

La directora confiesa que estas palabras quedaron "grabadas" en ella. Además, expresó sus reflexiones sobre el incidente. "Haz que tus empleados se sientan genuinamente apreciados, que incluso cundo decidan irse, se vayan con gratitud, no con resentimiento". Aun así, reveló que la renuncia se debió al mal ambiente laboral en la empresa.

"El agradecimiento es un reflejo de cuánto se valora a una persona, no sólo por lo que hace, sino por lo que es", agregó. "Si las personas se van sintiéndose infravaloradas, es hora de reflexionar. Los pequeños cambios en la apreciación tienen un gran impacto. Empieza hoy mismo", concluye.

De acuerdo a la información difundida, la publicación en esta red social se volvió rápidamente viral. "Lo respeto, hice algo similar hace mucho tiempo", comenta un internauta. "Si sientes que la empresa te está haciendo sentir pequeño o sin importancia, recuerda que eso no es necesariamente un reflejo de ellos, sino más bien algo que debes abordar dentro de ti mismo".

"Aunque el uso del papel higiénico como medio de resignación puede parecer dramático, el mensaje que transmitió fue inequívoco", concluye la publicación. "La ley destacó la importancia de valorar a los empleados no solo por su productividad, sino también por su humanidad", concluye