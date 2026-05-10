El brote de hantavirus - 10 de mayo de 2026 | Las mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona dan negativo en la prueba PCR
Los españoles han salido los primeros del MV Hondius, según lo previsto. Un autobús de la UME les esperaba en el puerto de Granadilla y han sido trasladados al Aeropuerto de Tenerife Sur. Han aterrizado en la capital a las 15.20 horas.
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La mujer que estaba aislada tras estar en contacto con una persona con hantavirus da negativo en la primera PCR. El resultado, que ha tardado 24 horas, es de una PCR realizada tanto en sangre como en saliva, ha detallado la Generalitat.
El resultado de la segunda prueba PCR hecha a la mujer ingresada en Alicante también ha dado negativo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este domingo que informó a todos los presidentes autonómicos del vuelo de evacuación de los españoles a bordo del barco 'MV Hondius', si bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "la única" que no ha respondido al mensaje.
Tiene lugar el último desembarco del día, se trata del vuelo que se dirigirá a EEUU.
"Hoy me ha enviado un mensaje supuestamente para informarme. Pero veo que era para otra cosa, Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este gobierno", ha criticado en las redes sociales.
El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, ha dicho este domingo que el hantavirus “no es como la Covid-19”.
“Hemos estado comunicándonos durante la última semana a medida que la atención de la prensa ha aumentado, como corresponde dada la naturaleza de esta enfermedad”, ha señalado Bhattacharya en una entrevista con la cadena CNN este domingo.
Uno de los franceses repatriados ha presentado síntomas compatibles con el hantavirus mientras volaba a París, según ha informado el primer ministro francés, Sebastién Lecornu.
"Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación", ha dicho Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.
El operativo de evacuación de los pasajeros y tripulantes del 'MV Hondius' prosigue a lo largo de toda la jornada y aún se espera por la llegada de tres aviones al aeropuerto Tenerife Sur, de tal forma que quedan aún 81 personas a bordo del crucero, según fuentes de Puertos de Tenerife y del Ministerio de Sanidad.
El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha dado las gracias a través de sus redes sociales a las autoridades españolas, comenzando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el operativo organizado en torno al crucero MV Hondius.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido unas declaraciones en las que ha destacado que "de todo lo vivido estos días, me quedo con la parte humana: pasajeros tranquilos, la solidaridad del pueblo canario y el rigor en el cumplimiento de normas".
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó este domingo que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos del crucero MV Hondius "es bajo", pero también resaltó que todos los países de los que procede el pasaje "están tomando precauciones".
El director de la OMS señaló que su afirmación de que el riesgo de contagio es bajo se basa en las comprobaciones e investigaciones que se han hecho de este virus, pero incidió en que los países están tomando sus precauciones y Estados Unidos hizo ya los preparativos.
Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla de Madrid aguardan "expectantes" pero "tranquilos" la llegada de los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus, con "todo preparado y organizado" para garantizar que su cuarentena se hará en las máximas condiciones de seguridad para todos.
Así lo han relatado a los medios a las puertas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla Silvia Valcarce, del sindicato de Enfermería Satse del Gómez Ulla, y José García, delegado de prevención de CSIF.
"Estamos preparados. Estamos un poco expectantes ante la llegada de los contactos sanos, pero tranquilos y preparados en todo momento" porque el personal de este centro no es ni mucho menos la primera vez que se enfrenta a una situación de estas características, ha garantizado Valcarce.
El último avión previsto este domingo dentro del operativo de repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus partirá por la tarde desde Tenerife Sur hacia Estados Unidos, según ha informado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Según fuentes de Sanidad, el dispositivo de desembarque del crucero neerlandés MV Hondius, con salidas ya realizadas hacia Madrid, Francia y Canadá, finalizará antes de que anochezca.
En rueda de prensa, Padilla ha explicado que la operación comenzó durante la mañana con la salida de la delegación española con catorce personas y, seguidamente, la francesa con cinco.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado a los críticos que se oponen al fondeo del crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife) que "qué ocurriría" si dentro del crucero hubiera familiares suyos.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha asegurado que "ahora nos fijamos en el barco, pero el último fallecido fue el 2 de mayo". "No se ha registrado ningún fallecimiento desde entonces. Ha habido evacuados, pero eso ha sido una buena noticia. Vamos a controlarlo de manera estricta", ha contado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha contado que "nos hemos puesto en contacto con todos los pasajeros y yo con una de las pasajeros". "Le he dicho que bienvenida a España. Nos ha dicho que tiene muchísimas ganas de llegar y que están muy agradecidos", ha contado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha actualizado la información sobre el desembarco de pasajeros del MV Hondius. "Todos están asintomáticos. Los españoles acaban de despegar hacia Madrid. Los siguientes pasajeros que van a salir son de Francia y los siguientes pasajeros que van a desembarcar del barco van a ser los canadienses. Los siguientes serán Países Bajos y Reino Unido y esperamos esta tarde a Turquía, a Irlanda y a Estados Unidos. El mecanismo está funcionando con toda la normalidad, con todas las medidas de seguridad", ha señalado.
El papa León XIV agradeció este domingo "la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias" por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
"¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius", dijo el pontífice en español tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.
El avión con los 14 españoles del MV Hondius a bordo ya ha despegado de Tenerife Sur e inicia su camino hacia Madrid, dónde aterrizará en el Aeropuerto de Torrejón de Ardoz.
"Los 14 españoles suben al avión con destino al Gómez Ulla. Han sido evacuados en grupos reducidos, en autobuses burbuja de la UME, con procesos de desinfección y equipos de protección individual en cada fase del traslado. Sanidad Exterior confirma que todos están asintomáticos", ha contado Mónica García.
La evacuación de los pasajeros del crucero Hundius continúa y, tras los españoles, que ya se encuentran en el avión que los llevará a Madrid, han salido del barco un grupo de personas de Países Bajos y otras nacionalidades europeas.
Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.
Un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental está acompañando en el autobús que les ha llevado al aeropuerto de Tenerife Sur a los españoles que han bajado del crucero MV Hondius, fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife).
El desembarco de los primeros pasajeros del crucero MV Hondius a dado comienzo sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular) con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles hacia el aeropuerto Tenerife Sur en autobuses de la UME.
Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha compartido un vídeo en el que ha informado el inicio del desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius. "Esta colaboración sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. Juntos", ha señalado.
El proceso de desembarco de los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS ha comenzado en el MV Hondius hace escasos minutos. El operativo contempla su traslado a un autobús burbuja que les llevará hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur.
Un total de 29 personas a bordo del crucero Hondius donde se ha registrado un brote de hantavirus serán trasladadas este domingo en un avión civil a la base aérea neerlandesa de Eindhoven, anunció el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.
Se trata de un grupo de ciudadanos neerlandeses y de otras nacionalidades, según informó la agencia de noticias local NOS.
Según medios belgas, dos ciudadanos belgas también se encuentran entre los repatriados por los Países Bajos. Estos serán posteriormente trasladados al Hospital Universitario de Amberes, en Bélgica, para someterse a exámenes médicos.
Expertos epidemiólogos de Salud Exterior valoran el operativo de desembarco del cucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife), que consideran que se está "gestionando con un nivel de precaución extremadamente alto" probablemente "influido por la presión mediática y política sobre la gestión del caso" y que podrían garantizarse la seguridad en un operativo de menor complejidad pero que se ha "complicado en exceso" ante "la dificultad de controlar la situación informativa".
La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este domingo que se ha enviado una ambulancia aérea de Noruega a Tenerife, donde ya ha fondeado el crucero Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus y pronto comenzará el desembarque de pasajeros.
"A raíz de la solicitud de España en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MS Hondius", ha dicho la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.
Protección Civil ha compartido varias imágenes de los ministros Grande-Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor Torres, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en el Puesto de Mando Avanzado. Asisten "al comienzo del operativo de desembarco de los pasajeros del MV Hondius".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el último vuelo previsto de la operación se espera para mañana. "Es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia", ha detallado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que la operación parte de la cooperación de 23 países y ha dado las gracias a todas las instituciones y a la OMS. "Todos los pasajeros siguen asintomáticos", ha contado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "todo el operativo está en marcha" y ha agradecido a "todas las autoridades" que están haciéndolo posible. "Les seguiremos informando, puntualmente, de todos los detalles que vayan surgiendo a lo largo de la mañana".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en redes sociales que los sanitarios ya están en el MV Hondius. "El MV Hondius ya se encuentra fondeado frente al puerto de Granadilla. Los equipos médicos de Sanidad Exterior ya han embarcado para realizar la evaluación epidemiológica de pasajeros y tripulación previa al desembarco", ha señalado.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.
A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.
"La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", asegura el secretario de Estado de Sanidad.
En el barco viajan 147 personas de 23 nacionalidades, de las que 143 son pasajeros y tripulantes, y las otras cuatro, expertos y personal sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), según ha informado el Ministerio de Sanidad. 30 tripulantes del barco continuarán su viaje a Países Bajos.
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 06:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto.
Una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comenzará la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto.
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que acaba de fondear en el puerto de Granadilla de Tenerife para ser evacuado.