El rey de los superyates revela qué hizo con el barco de uno de los clientes millonarios más difíciles: "Lo habíamos embarcado a México"

Los superyates Sanlorenzo son una de las embarcaciones de lujo más cotizadas entre los millonarios. Su rasgo diferencial es la personalización, de hecho el eslogan más conocido de la marca de yates es: "Nada es como tu yate Sanlorenzo. Ni siquiera otro Sanlorenzo".

Los yates se crean adaptándose a las necesidades y gustos de cada comprador. Al ser un producto a medida, el proceso de fabricación es lento. De hecho, la compañía tiene limitada la producción anual, lo que preserva tanto la exclusividad como la singularidad de esta marca de yates.

Las embarcaciones se fabrican en un astillero italiano, también llamado Sanlorenzo, que fue fundado en 1958 y que está considerado como el segundo fabricante de superyates más importante del mundo.

El principal responsable de impulsar el mencionado astillero a lo largo de los últimos 20 años ha sido Massimo Perotti, quien ejerce como presidente y consejero delegado del Grupo Sanlorenzo.

Perotti, al que muchos le conocen como el 'rey de los superyates', ha concedido una entrevista al medio de comunicación italiano Corriere della Sera en la que ha contado cómo es tratar con clientes millonarios que quieren un trato personalizado.

El presidente del Grupo Sanlorenzo ha recordado que una ocasión "llegó un estadounidense muy rico, pero que resultó ser tóxico. Nos atormentó tanto que al final vendimos 'su' barco a un mexicano".

"Cuando vino a recoger el barco, ya lo habíamos puesto en un barco con destino a México. Preguntó adónde lo enviábamos. 'A un cliente más simpático'. Le devolvimos el dinero", ha destacado.

En cuanto a las peticiones más extrañas que ha recibido la empresa, Massimo Perotti ha señalado que algunas de ellas han sido "encontrar un espacio donde alojar un submarino o un garaje para aparcar un avión, de esos con alas plegables. Y luego diseñar, para los hijos de un cliente, una especie de observatorio para admirar los fondos marinos. Incluso un jardín botánico formó parte de las peticiones más singulares".