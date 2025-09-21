Un estafador se aprovecha de un anciano animándole a construir un centro de empleo de mayores y le acaba arrebatando 250.000 euros
Si alguien te pide dinero para un proyecto que no conoces o que parece sospechoso, verifica la autenticidad de la solicitud con fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión.
Un hombre de 89 años, residente de Kaunas, ha denunciado que fue víctima de un fraude de 250.000 euros, tras ser convencido por un estafador de que estaba contribuyendo a la construcción de un centro de empleo para personas mayores. El incidente ocurrió entre noviembre de 2021 y septiembre de 2025. Según la policía, la víctima fue engañada por un individuo que se presentó como parte de un proyecto benéfico.
El Departamento de Policía del Condado de Kaunas ha iniciado una investigación por fraude, mientras que otros residentes de Trakai, Šalčininkai y Vilnius también han denunciado casos similares de estafas.
En Trakai, una mujer de 71 años se enteró de que le habían suscrito dos préstamos fraudulentos por un total de 29.220 euros, mientras que en Vilnius, una mujer fue despojada de 4.489 euros mediante un engaño relacionado con empleados bancarios falsos. La policía continúa investigando estos y otros fraudes en la región, instando a la ciudadanía a estar alerta frente a este tipo de estafas.
Para evitar caer en estafas, es fundamental mantenerse siempre alerta y desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad. Nunca compartas tus datos bancarios, contraseñas o información personal con personas desconocidas, ya sea por teléfono, correo electrónico o mensajes en redes sociales.
Si alguien te pide dinero para un proyecto que no conoces o que parece sospechoso, verifica la autenticidad de la solicitud con fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión. Además, asegúrate de utilizar canales seguros para realizar transacciones en línea, como sitios web con conexiones encriptadas (https\://) y evita realizar pagos a cuentas bancarias desconocidas. Si algo te parece extraño o te sientes presionado, siempre es recomendable consultar a un familiar o a las autoridades locales antes de actuar.