Un estafador retira 3.500 euros de la cuenta de un hombre de 71 años y dos meses después sigue prófugo

El 27 de agosto, un anciano fue víctima de una seria estafa bancaria en Países Bajos después de recibir una llamada telefónica de un supuesto empleado del banco. La policía, que aún no ha logrado identificar al autor del delito, mostró imágenes del sospechoso en el programa Bureau Brabant el lunes por la tarde, con la esperanza de obtener más pistas sobre su paradero.

El hombre de 71 años, que se encontraba en su domicilio, recibió una llamada de un hombre que se presentó como banquero y le informó que unos 'hackers' habían intentado robar dinero de su cuenta, informa AD. Según el supuesto empleado, la anciana debía bloquear sus cuentas de inmediato. Para ello, le aseguró que un representante del banco pasaría a recoger su tarjeta de débito. En confianza, la víctima entregó toda su documentación personal al hombre, quien aparentemente cumplió con la solicitud.

Sin embargo, poco después, la mujer se dio cuenta de que había caído en una estafa. Tras darse cuenta del engaño, presentó una denuncia ante la policía, que inició una investigación. Gracias a la información proporcionada por la víctima, los investigadores obtuvieron imágenes de un hombre que coincidía con la descripción del estafador.

Las fotografías mostraban al sospechoso utilizando la tarjeta bancaria de la víctima para retirar dinero, hasta 3.500 euros, en varios cajeros automáticos de diferentes localidades, entre ellas Uden, Reek, Velp, Grave, Overasselt y Geffen. La policía continúa trabajando en el caso y ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al hombre. Quienes reconozcan al autor pueden contactar con las autoridades para aportar cualquier información relevante.

La responsabilidad de los bancos en fraudes de este tipo

En España, los casos de fraude por robo de datos bancarios queda recogida en la normativa de la Ley de Servicios de Pago, que establece que las entidades financieras deben reintegrar el dinero sustraído, salvo que puedan demostrar que el cliente incurrió en una negligencia grave.

Esto implica que los bancos están obligados a disponer de sistemas de seguridad sólidos para prevenir estafas, como la verificación en dos pasos. No obstante, si la entidad acredita que el usuario actuó de forma imprudente, por ejemplo, compartiendo sus claves de manera insegura, podría quedar exenta de responsabilidad. Aun así, la jurisprudencia suele favorecer al consumidor, descartando la negligencia grave en casos de fraude penal.

El procedimiento para reclamar comienza con la interposición de una denuncia en la comisaría. Posteriormente, el afectado debe presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente de su banco, solicitando la devolución del importe y adjuntando copia de la denuncia. Si la respuesta no es satisfactoria, se puede acudir al Banco de España, aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante. En la práctica, la vía más eficaz suele ser la demanda judicial para exigir la restitución del dinero.

Para reducir el riesgo de estafa, conviene extremar la precaución y desconfiar de cualquier comunicación sospechosa. Ante un correo electrónico o llamada telefónica que inspiren desconfianza, lo recomendable es no responder o abrir ningún enlace. Cabe recordar que los bancos no solicitan datos personales por teléfono ni por correo electrónico, ni mucho menos recogerán una tarjeta a domicilio.