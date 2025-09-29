La Policía avisa de un cambio de estrategia en las estafas: si te llega este SMS del banco, ni caso

La Policía Nacional siempre tiene que ir un paso por delante de los delincuentes, algo que, en ocasiones, sea complicado porque siempre es más fácil hacer el mal que tratar de combatirlo.

En las últimas horas, la cuenta oficial de la Policía ha compartido la última argucia de los ladrones para robar datos personales, algo que sirve para, por ejemplo, acceder a cuentas bancarias o para hacerse pasar por otras personas con fines espurios.

Desde hace unos años, la Policía ha insistido a los ciudadanos en que no deben pinchar en enlaces enviados por personas desconocidas o por bancos o entidades que no cumplan los estándares requeridos para estas instituciones.

Ahora, en vista de que los ciudadanos han ido aprendiendo a no caer en este tipo de estafas, han cambiado la forma de operar y ahora, en lugar de mandar un enlace, te piden llamar a un número de teléfono.

"Como ya sabes que no hay que pulsar en enlaces de #sms que se hacen pasar por tu banco. Ahora los ciber estafadores cambian de estrategia. Te anuncian un cargo elevado en la cuenta y un número de teléfono para que llames y así obtener tus datos y claves", ha avisado la Policía en la red social de Elon Musk y en todas sus redes sociales.

En el mensaje que envían los ladrones haciéndose pasar por tu banco se puede leer: "Se ha realizado un cargo por un importe de 4.989 euros [el importe puede cambiar] si no reconoce este cargo llame de inmediato a [y un número de teléfono]".

En los comentarios, alguna persona ha respondido con un pantallazo diciendo que han intentado ya estafarlo por este método: "Hoy he recibido uno de estos, gracias por avisar, te ponen los nervios en tensión durante un rato hasta que reflexionas y decides llamar mejor a urgencias de tu banco".