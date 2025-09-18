Un 'cajero' del banco le sugiere algo extraño a una clienta de 52 años y esta detecta la estafa a tiempo

Siempre hay que estar muy alerta ante las estafas. En cualquier momento, se puede recibir una llamada telefónica que tenga como objetivo tratar de engañarte, de mil y una formas, para que pierdas todo tu dinero.

Es lo que le ha ocurrido a una mujer de 52 años que reside en la localidad danesa de Spjald. Por la mañana, alrededor de las 11:00, recibió una llamada de un hombre que aseguraba que era un empleado del departamento de robos de la entidad bancaria de la mujer, el Vestjysk Bank.

Ese falso 'cajero' del banco trató de convencer a la mujer de que se estaban produciendo intentos no autorizados de sacar dinero de su cuenta bancaria, por lo que tenía que proporcionarle sus claves para reforzar la seguridad de la cuenta.

Sin embargo, a la mujer le sonó muy extraña esa petición (que consistía en que un supuesto mensajero enviado por el banco iría a su casa a recoger su tarjeta). En consecuencia, decidió llamar a la policía para poner en su conocimiento la llamada que acababa de recibir.

Tal y como recoge el medio de comunicación danés Dagbladet Ringkøbing-Skjernm, la detección a tiempo de la estafa y la posterior llamada a la policía hizo que la mujer no cayera en el timo.

En concreto, Morten Slot, agente de la policía local de la ciudad de Ringkøbing, ha explicado que a la mujer "le pidieron que dejara su tarjeta fuera de casa. Un mensajero del banco pasaría más tarde a recogerla".

Slot ha añadido que unos minutos después de la extraña llamada, la mujer vio a una persona sospechosa pasar por delante de su vivienda montada en una bicicleta. "Iba en una bicicleta negra. Tenemos una descripción muy escasa, pero podría tratarse de él", ha apuntado el agente de la policía local de Ringkøbing.