Un excursionista comparte su frustración ante la nueva moda en los senderos naturales: “La gente debería guardar esta basura en sus jardines”

Colocar adornos llamativos en jardines y céspedes es una costumbre común y, para muchos, una forma alegre de compartir creatividad con los vecinos. Sin embargo, esta práctica ha empezado a trasladarse a los senderos forestales y parques naturales, lo que ha generado un intenso debate entre excursionistas y defensores del medio ambiente.

La polémica surgió en Reddit, en el foro r/hiking, donde un senderista compartió su frustración tras toparse con casas de trolls clavadas en árboles y grandes esculturas de plástico, como tortugas, colocadas junto a los caminos. Según relató, y tal y como resume Yahoo! News, esta tendencia comenzó hace unos años con la moda de pintar piedras y dejarlas en el bosque, pero ahora ha evolucionado hasta convertirse en una invasión de elementos artificiales.

“Me preguntaba por qué la gente piensa que es bonito o divertido llevar su basura a un sendero donde la naturaleza es hermosa por sí sola”, escribió el excursionista en su publicación, que pronto se hizo viral.

Aunque quienes colocan estos objetos puedan considerarlos decoraciones inofensivas, los expertos advierten de sus riesgos. “Dejar objetos no naturales a lo largo de senderos o espacios naturales puede perturbar los ecosistemas, introducir contaminantes y reducir la belleza prístina que atrae a la gente a estas zonas”, explicó JD Tanner, director de educación y formación de la organización ambiental Leave No Trace, en declaraciones a Yahoo.

Tanner subrayó que estas acciones no solo afectan la experiencia de otros visitantes, sino que también pueden dañar la vida silvestre o incluso facilitar la propagación de especies invasoras.

En Reddit, la comunidad de excursionistas coincidió con el mensaje original. “Es basura”, resumió un usuario en los comentarios, mientras otros compartían fotos de objetos similares encontrados en sus caminatas.

Los expertos recuerdan que la regla básica del senderismo responsable es simple: “llevarse todo lo que uno lleva”. Esto incluye no solo no dejar basura, sino tampoco adornos ni objetos decorativos, por muy simpáticos que parezcan. Una práctica aún mejor, sugieren, es recoger los desechos que otros hayan dejado atrás para ayudar a conservar el entorno natural en mejores condiciones.