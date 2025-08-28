Un experto advierte sobre la preocupante tendencia en los jardines cada vez más común: "Una epidemia en el paisajismo"

Muchos comenten un error grave a la hora de cuidar sus plantas. Se trata de los volcanes de mantillo, cuya práctica puede provocar daños irreversibles a los árboles. El Centro de Información de Hogares y Jardines de la Universidad de Maryland, al norte de Estados Unidos, ha publicado un vídeo advirtiendo de las consecuencias de llevar a cabo esta práctica.

En la publicación, una experta avisa que los volcanes de mantillo se han convertido en una epidemia en el paisajismo y "causan daños a la salud de los árboles". Esta práctica consiste en apilar tierra u otros recursos alrededor del tronco del ejemplar en forma de volcán, lo que puede atraer humedad, fomentar la putrefacción u atraer insectos.

Para la profesora universitaria, esta práctica puede suponer una "enfermedad" para los jardines. "Apilar el manto tan cerca del tronco hace que las raíces escalen en busca de oxígeno y nutrientes. Estas pueden terminar estrangulando al árbol", explica. Además, "la humedad atrapada puede hacer que la corteza se pudra". Además de causar daño a la especie, agrega, puede suponer una importante pérdida de dinero, especialmente si se considera que tendrá que reemplazarse el árbol.

De acuerdo a la información difundida, los árboles brindan beneficios necesarios para la vida: limpian el aire que respiramos hasta proporcionar sombra y refrigeración, lo que reduce las temperaturas de la superficie y del aire. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, estar cerca de ellos "puede ser beneficiosa incluso para nuestra salud mental".

A la hora de reforestar un jardín, en la publicación se sugiere plantar árboles nativos para reducir los costos de mantenimiento y proporcionar hábitats esenciales para insectos, aves y pequeños mamíferos. De hecho, darán menos trabajo, puesto que están adaptados a las condiciones locales. "Reforestar su jardín eligiendo árboles y plantas nativas en lugar de césped tradicional puede ayudarlo a ahorrar dinero en las facturas de agua", asegura la experta.

Tal y como crítica, el césped tradicional requiere mucha agua y hace que la factura se dispare. Unos defectos que chocan con los beneficios que proporcionan las especies autóctonas que, además de todo lo explicitado anteriormente, apoyan a los polinizadores como pájaros, abejas y mariposas "esenciales para fertilizar muchas plantas de cultivo".