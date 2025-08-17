Un experto en estudios internacionales analiza lo aprendido de Corea del Norte en Ucrania y tiene noticias inquietantes

La guerra en Ucrania y sus implicaciones para la seguridad mundial se notan cada vez más en Asia. Con su participación indirecta en la ofensiva en favor de Rusia, Pyongyang ha logrado transformarse en un Estado más poderoso y tecnológicamente avanzado. Así lo defiende el experto en guerra y catedrático de la Universidad del Sur de Australia, Adam Simpson. Una realidad que ha puesto en alerta a su vecina Corea del Sur, y a sus aliados occidentales.

Según él mismo publica en el medio australiano The Conversation, desde el inicio de la ofensiva en febrero de 2022, Corea del Norte ha provisto de munición y de soldados a las fuerzas rusas. De hecho, Moscú ha llegado a utilizar hasta 15.000 proyectiles de origen norcoreano al día. Además, a mediados de 2024, ambas potencias firmaron un tratado de asociación estratégica que incluía cláusulas de defensa mutua.

De acuerdo a los datos recabados por el diario, el centro de estudios de guerra alemán sostiene que Corea del Norte ha obtenido en lo que va de guerra entre 1.700 y 5.500 millones de dólares (1.400-4.600 millones de euros) por la venta de material bélico. Además, el país no sólo se está enriqueciendo económicamente. A nivel militar, Rusia brinda asistencia en la construcción de un nuevo sistema de defensa aérea y sistemas mejorados de guerra electrónica.

De este modo, y gracias a la experiencia rusa, Simpson explica que Corea del Norte ha logrado avances recientes en tecnologías asociadas con el lanzamiento de satélites y misiles balísticos intercontinentales. Unos progresos que hacen temblar a Seúl y a sus aliados al enfrentarse a un ejército norcoreano mucho más curtido y avanzado, ya que históricamente siempre estuvo limitado por el aislamiento internacional.

Tal y como reza el experto en su artículo, el recién estrenado presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha cambiado la tendencia y se muestra mucho menos agresivo con su vecino del norte. Aunque las tensiones se han apaciguado en las últimas semanas, el presidente "podría pronto descubrir que la evolución militar al otro lado de la frontera requiere una política de seguridad mucho más proactiva".

Por ello, Seúl se coordina con sus aliados occidentales. Los próximos ejercicios conjuntos con Estados Unidos, programados para finales de este agosto, se centrarán en las amenazas que plantea el programa de misiles en desarrollo de Corea del Norte, así como drones y los ciberataques. Por todo ello, Lee "podría verse obligado a revertir el rumbo y seguir profundizando lazos con la OTAN", concluye Simpson.