Un famoso chef entra en cólera por lo que hacen sus clientes al ver la cuenta: "Hay que poner a esos idiotas en la lista negra"

El dueño de un restaurante en Copenhague se ha hecho viral en las redes sociales después de compartir un video en el que cuenta cómo se comportan algunos de los clientes que acuden a su local cuando reciben la factura final.

El chef, llamado Jacob Jørgsholm, afirma que, en más de una ocasión, ha tenido que sufrir la escapada de varios clientes que tenían que pagar facturas de varios miles de coronas danesas. El hombre lamenta que suceda este " comportamiento superprovocador" al tiempo que pide frenar esta "tendencia que hay que parar".

Respecto al perfil de clientes que suelen hacer este tipo de acciones, el dueño afirma que ocurre con todo tipo de personas. "Esto ha sucedido más veces en el último mes que en todo 2024 en Feed. Ha sido de todo, desde parejas de novios hasta personas que viven solas", critica.

"De acuerdo con la ley danesa, no se permite compartir estos videos, aunque desearía poder compartirlos con todos los demás restauradores en Dinamarca, para que pudiéramos incluir a estos idiotas en la lista negra", afirma en la publicación.

En el caso de que el problema siga persistiendo, según advierte el dueño del restaurante, su local tendrá que empezar a cobrar otras tarifas, aunque es un camino que no quiere tomar. "Se que no hacemos mucho porque perdemos unos pocos miles de coronas aquí y allá de la gente que huye de la factura, pero es simplemente una cuestión de principios a la que no expone a ningún restaurante. No puedes estar familiarizado con eso", subraya finalmente en el video.