Un fontanero descubre una válvula oculta que acaba resolviendo los problemas de agua de su familia

Los grandes hallazgos no siempre suceden en excavaciones arqueológicas ni en laboratorios científicos, a veces pueden ocurrir en los lugares más comunes y cotidianos. Eso fue lo que le ocurrió a Shaun Ridley, un fontanero de Gold Coast, en Australia, quien hizo un gran descubrimiento mientras intentaba solucionar los problemas de presión de agua en una vivienda familiar.

Ridley, propietario de la empresa Moral Service, fue contactado por un cliente que llevaba tiempo lidiando con una presión de agua muy baja en toda su casa. Según relató el propio fontanero en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @moral_lads, el problema afectaba tanto a los grifos interiores como al del jardín.

El cliente le explicó que cuando abría más de un grifo, el agua prácticamente dejaba de salir. Con esa información, Ridley empezó a sospechar de inmediato que la causa estaba en la válvula reductora de presión, un componente esencial del sistema hidráulico que regula la fuerza del agua proveniente de la red principal. Si esta pieza se obstruye o se daña, puede reducir drásticamente el caudal en toda la vivienda.

Una inspección rápida

Con una mezcla de lógica y experiencia, Ridley comenzó la búsqueda. Primero inspeccionó el medidor municipal de agua, ubicado junto a la calle. “Normalmente, cuando toda la casa tiene baja presión, significa que la válvula reductora de presión está defectuosa”, explicó mientras retiraba la tapa del medidor. Sin embargo, no encontró nada. Frente a él había un gran muro de contención de rocas, lo que hacía poco probable que la válvula estuviera instalada allí.

La segunda posibilidad era que la válvula se encontrara cerca del punto de entrada del agua a la casa, pero tampoco había señales visibles. Entonces, Ridley decidió seguir la línea de agua bajo tierra. “De hecho, parece que hay un poco de latón. Quizás saque esta caja y escarbe por ahí”, comentó antes de tomar una pala y comenzar a excavar cuidadosamente.

Lo que ocurrió después se volvió viral. Tras unos minutos de trabajo, el fontanero exclamó emocionado: “¡Ay, chicos! Díganme que no soy el mejor. ¡Miren esto! Es como una búsqueda del tesoro de fontanería. ¡Qué bien se siente!”.

El tesoro bajo la tierra

Bajo unos centímetros de tierra, Ridley descubrió una segunda caja de válvulas completamente oculta, invisible a simple vista. Dentro, encontró la válvula reductora de presión que estaba fallando. El componente estaba atascado, impidiendo el flujo normal de agua hacia la vivienda. Una vez reemplazada, la presión se restableció por completo, y la familia pudo volver a disfrutar de un servicio de agua adecuado.

Ridley aprovechó el vídeo para explicar a sus seguidores cómo funcionan estas válvulas y por qué pueden causar problemas con el tiempo. “La válvula regula la presión del agua para evitar daños en los grifos o las tuberías. Pero si se atasca, el agua pierde fuerza en toda la casa”, detalló.

El video superó 1.4 millones de reproducciones en TikTok, con miles de comentarios de usuarios fascinados por el ingenio del fontanero y su entusiasmo durante el hallazgo. Algunos aplaudieron la dedicación del profesional:"Hay que amar a un trabajador que tiene tanta pasión."