Un glaciar en la Antártida se deshiela y resurge un explorador desaparecido durante 66 años

Lo que empezó como una misión científica de rutina en la Antártida ha terminado resolviendo un enigma que llevaba más de medio siglo sin respuesta. El deshielo de un glaciar ha dejado al descubierto los restos de un joven explorador británico desaparecido en 1959.

En enero de este año, un equipo de investigadores polacos descubrió huesos humanos entre las rocas expuestas por el retroceso del hielo en la isla Rey Jorge. Las pruebas de ADN realizadas en el King’s College de Londres confirmaron que pertenecen a Dennis “Tink” Bell, meteorólogo de 25 años que desapareció en una expedición científica.

Además, entre los hallazgos figuraban más de 200 objetos personales, como piezas de equipos de radio, una linterna, un reloj de pulsera Erguel con una inscripción, un cuchillo sueco Mora, bastones de esquí, así como una boquilla de pipa de ebonita.

El final de una trágica historia

Según informó este martes el British Antarctic Survey (BAS), Bell cayó en una grieta del glaciar mientras ascendía con tres compañeros para realizar estudios geológicos. Desde entonces, su paradero era un misterio.

La directora del BAS, Jane Francis, calificó el hallazgo como “conmovedor y trascendental”, y recordó que detrás de la historia de la exploración antártica hay vidas humanas, sueños y sacrificios.

Su hermano David

Según contó en una entrevista con la BBC, su hermano David Bell, que ahora es octogenario, la noticia ha sido un alivio inesperado: “Había perdido la esperanza de que encontraran a mi hermano. Esto es realmente extraordinario. No puedo superarlo”.

David recuerda con nitidez el día que recibió el telegrama con la noticia de la desaparición: “El chico dijo: ‘Siento decírselo, pero es una muy mala noticia’. Contárselo a sus padres, dice, que fue horrible.

El BAS también obtuvo declaraciones de David donde agradece el trabajo del equipo: "Cuando mi hermana Valerie y yo recibimos la noticia, nos quedamos impactadas y asombradas. El British Antarctic Survey y el British Antarctic Monument Trust han sido un apoyo inmenso y, junto con la sensibilidad del equipo polaco al traerlo a casa, nos han ayudado a superar la trágica pérdida de nuestro brillante hermano".

Un explorador marcado por la historia

Nacido en 1934, Dennis Bell era el mayor de tres hermanos. Se crio en Harrow, al noroeste de Londres. Dennis Bell se unió a la Real Fuerza Aérea Británica para el Servicio Nacional, se formó como operador de radio y, con ganas de más aventuras, se unió al FIDS como meteorólogo en 1958. Ahora, 66 años después, la naturaleza ha devuelto su cuerpo y, con él, un capítulo perdido de la historia de la exploración polar.