Un gran chef con estrella Michelin sobre elegir el local perfecto: "Si llegas al restaurante y le falta esto, vete"

A la hora de ir a cenar a un restaurante, muchos se preguntan: ¿Cómo elegir el establecimiento perfecto? El chef italiano Massimo Bottura tiene la respuesta. En declaraciones recogidas por el medio Ricettas Print, asegura que cada detalle cuenta, "desde la vajilla hasta el servicio". Sin embargo, asegura que hay un elemento que "a menudo se subestima": la música.

Tal y como reza la publicación, el chef sabe de lo que habla. Ha ganado tres estrellas Michelin y su restaurante ha sido elegido dos veces como el mejor del mundo. "¡Viva la música en los restaurantes! Pero preste atención al volumen, porque eso también refleja la cultura del chef", recomienda.

De este modo, el maestro Piovani, que es "uno de los grandes compositores de la historia del cine, autor de bandas sonoras inolvidables y director de orquesta" está a favor del hilo musical en los restaurantes. Sin embargo, siempre y cuando esté diseñado "como parte de la experiencia gastronómica". En sus declaraciones recogidas por el medio, asegura que "cada restaurante tiene su propia alma, y la música es parte de ella. Cuando entras, tienes que ser capaz de sumergirte en un mundo coherente, donde el sonido no domine, sino que acompañe al gusto".

Por su parte, Bottura relata que él mismo seleccionó el repertorio de sus restaurantes, eligiendo "cuidadosamente" canciones que se integran con el estilo y la propuesta gastronómica. En la publicación se pone de ejemplo El Gatto Verde, "un restaurante rodeado de vegetación y dedicado a una barbacoa contemporánea, donde eligió canciones de rock-folk del periodo 1965-1975, "desde Bob Dylan a Led Zeppelin". "Una elección específica, capaz de evocar emociones, recuerdos, pero sin molestar. Todo diseñado para acompañar la experiencia", reitera el cocinero. El establecimiento se encuentra en Módena, en la Italia central.

Varios estudios, consultados por el periódico, muestran que el acompañamiento musical, "puede mejorar la percepción de la comida". Por el contrario, "la música demasiado alta o inadecuada puede causar molestas y arruinar incluso la comida más refinada". "Un complemento de la experiencia que, aunque intangible, puede mejorar toda la experiencia gastronómica".