Un grupo de jóvenes políticos alemanes pide a Alemania que compre Mallorca

Más de 3 millones de alemanes visitan Mallorca anualmente, mientras que se estima que más de 100.000 personas con esta nacionalidad residen en la isla de manera permanente o temporal, convirtiéndose en una de las comunidades extranjeras más grandes de la isla.

Estos datos han llevado al grupo juvenil liberal 'Julis', de la ciudad de Biberach, cerca de Ulm, ha lanzar una polémica propuesta que ha generado debate en Alemania: la adquisición de la isla de Mallorca. Lejos de verlo como una fantasía, como sugieren algunos críticos, el grupo regional defienden esta idea como una "inversión estratégica" para el país.

El grupo destaca en un reciente comunicado que el turismo es una de las principales razones que respaldan su propuesta. "Millones de alemanes viajan allí cada año; ¿por qué los enormes ingresos por turismo no deberían ir directamente a nuestro presupuesto estatal?", plantean, sugiriendo que el control de la isla podría generar ingresos directos para el gobierno alemán.

Los Julis argumentan que la adquisición de Mallorca no solo asegura "un destino premium rentable", sino que también ofrece una "ubicación estratégica en el Mediterráneo". Según el grupo, esto fortalecería la posición económica de Alemania y abriría nuevas oportunidades en sectores clave como el comercio, la energía y la logística. Además, consideran que esta adquisición proporcionaría "más libertad de acción en tiempos de incertidumbres geopolíticas", una referencia directa a los desafíos políticos y económicos que Europa enfrenta actualmente.

También destacan el aspecto cultural de la isla, señalando que Mallorca "ha formado parte culturalmente de nuestras vidas". Con esta idea en mente, proponen asumir "la responsabilidad de la isla", lo que implicaría brindar "seguridad legal a los muchos alemanes que se encuentran en el lugar" y reducir la "burocracia innecesaria" que actualmente afecta a los ciudadanos alemanes residentes en la isla.

Desde la perspectiva del grupo, esta propuesta está en línea con su ideología liberal: "Como liberales, sabemos que la propiedad y las inversiones en valores productivos son mejores que el gasto del gobierno sin retornos". Asimismo, ven la idea como una oportunidad para promover "transferencias pacíficas, voluntarias y económicamente sensatas de territorios en Europa", algo que consideran positivo para la estabilidad política y económica en el continente.

"En resumen: Mallorca no es un día festivo para nosotros, es una inversión futura en prosperidad, libertad y autodeterminación", concluyen.

Ya se propuso hace tres décadas

Hace unos 30 años, ya se escuchaban voces en el ámbito político alemán que planteaban la idea de comprar Mallorca a España. Mallorca Magazine recoge que, en ese momento, Dionys Jobst, un miembro de la CSU en el Bundestag, fue uno de los defensores de esta propuesta, lo que llevó al diario Bild a calificarla como una "propuesta descabellada", marcando el tono de aquella tranquila temporada estival.

En ese entonces, tanto alemanes como españoles se tomaron la sugerencia con humor, riendo con cierto escepticismo. Sin embargo, la controversia no tardó en captar la atención de políticos españoles, incluyendo a miembros de la familia real. La noticia llegó a la prensa internacional, lo que, inevitablemente, contribuyó a dar visibilidad y valor publicitario a Mallorca.