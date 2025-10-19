Un hombre de 55 años acepta que le bajen 760 euros de sueldo, lo acaban despidiendo al año y ahora le tienen que pagar una indemnización de casi 30.000 euros

Indemnizado, y con razón. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha declarado improcedente el despido de un trabajador de 55 años al que echaron apenas un año después de firmar un acuerdo para bajarse el sueldo de 2.000 a 1.200 euros. Según El Economista, el alto tribunal asegura que la compañía actuó con "mala fe y dolo".

Tal y como detalla la sentencia a la que ha accedido el periódico, el hombre formaba parte de la plantilla de un club de pádel desde su fundación en 2010, ascendido hasta convertirse en jefe de Recursos Humanos. Todo cambió cuando otra entidad compró la compañía en 2021. La nueva empresa había contratado a su propia directora de RRHH, y el hombre fue reubicado "en condiciones precarias". El periódico enumera las condiciones que le platearon al hombre en el momento del traspaso:

Reducir sus funciones y su sueldo bruto hasta 14.500 euros anuales. ("Pasaría de cobrar 2.005,50 euros a 1.246,19, pero conservaría su puesto hasta la jubilación").

Relegarlo a mozo de almacén si no aceptaba el anterior acuerdo.

Despedirlo si no aprobaba ninguna de las dos opciones.

Finalmente, accedió a rebajarse el sueldo a cambio de mantener su puesto hasta la jubilación por, tal como se apunta en la publicación, la importancia que la Seguridad Social otorga a los últimos años cotizados, que son los que tiene en cuenta para el cálculo de la cuantía de la futura pensión. Asimismo, la empresa le pidió comunicar su decisión por correo electrónico para que pareciera que lo había hecho de forma voluntaria.

Aprovechándose de la situación, la compañía le despidió poco más de un año después, en marzo de 2023, alegando "causas objetivas", (recogidas en el Estatuto de los Trabajadores). En la carta de despido se le informa que recibiría una indemnización de 8.945,98 euros. Ante esta situación, el hombre llevó su caso a los Tribunales.

Finalmente, la Justicia falló a favor declarando el despido improcedente, por considerar que la compañía había actuado con una "conducta dolosa al modificar el contrato del trabajador". La sentencia obliga a la compañía a pagar una indemnización de 29.714,83 euros.