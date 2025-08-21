Un hombre abre la botella de whisky que lleva 17 años guardando y la decepción llega antes de sacar el corcho

Un usuario de Reddit, identificado como u/Prestigious_Owl_549, compartió recientemente una experiencia agridulce que se volvió viral entre los aficionados al whisky. Tras casi dos décadas guardando una botella de Johnnie Walker Green Label de 15 años, descubrió que el corcho se había desmoronado por completo al intentar abrirla.

La historia comenzó en 2008, cuando el hombre dirigía un equipo de ingenieros en un exigente proyecto de una empresa tecnológica. Como gesto de agradecimiento, un compañero le regaló la botella. En aquel momento, tal y como resume el portal Newsweek, era uno de los whiskies más preciados que poseía, por lo que decidió reservarlo para una ocasión especial.

Una botella nueva de Green Label se vende actualmente por unos 74 dólares (alrededor de 68 euros), aunque su valor puede aumentar si se conserva durante años. Sin embargo, con el tiempo la situación del coleccionista mejoró, tanto en lo económico como en sus preferencias, y su bar doméstico comenzó a llenarse con referencias más exclusivas: whiskies de malta, bourbones, etiquetas irlandesas y marcas de prestigio como Dalwhinnie 15, Laphroaig, Ardbeg o Blue Label. La Green Label terminó relegada al fondo del armario.

Al llegar a la mediana edad, reflexionó sobre la costumbre de “guardar las cosas para después” y decidió que ese “después” ya había llegado. Pero la apertura resultó frustrante: el corcho se desintegró entre sus dedos. Una parte quedó atascada en el cuello de la botella y, al intentar retirarla, los fragmentos cayeron dentro del whisky. Finalmente, tuvo que colar todo el contenido y transferirlo a una botella vacía de Glenfiddich.

El aficionado reconoció que la bebida seguía teniendo buen sabor, aunque no estaba convencido de que hubiera merecido la pena esperar tanto tiempo. De la experiencia extrajo varias lecciones: conviene rotar las botellas o almacenarlas de lado para mantener los corchos hidratados, y no siempre es recomendable esperar a una ocasión especial para disfrutar de algo valioso.

La comunidad de Reddit respondió con apoyo y consejos prácticos. Algunos recomendaron girar las botellas cada cierto tiempo para humedecer el corcho; otros sugirieron usar abridores especiales como el Ah-So, o tener a mano filtros de café para decantar y eliminar restos en caso de que el tapón se rompa.