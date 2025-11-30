Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un hombre ayuda a los animales de una finca quemada en Cáceres con un rico regalo de miles de kilos
Sociedad
Sociedad

Un hombre ayuda a los animales de una finca quemada en Cáceres con un rico regalo de miles de kilos

Descargó un inmenso camión repleto de manzanas en un paraje emblemático de la sierra de esta zona.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Un hombre descarga un camión lleno de manzanas.AFP via Getty Images

Tras el desastre causado en el campo por el fuego, un cazador ha decidido poner en marcha un plan por su cuenta para ayuda a los animales que aún sobrevivían en una finca calcinada por el fuego. Lo ha hecho llevando y financiando un inmenso camión repleto de miles de kilos de manzanas, que ha descargado por el terreno quemado para que pueda sobrevivir, al menos un tiempo hasta que empiece a crecer alguna maleza, la fauna del lugar. 

Se trata del cazador Emilio Navasqüés Torroba, y el incidente ha ocurrido en la Finca Aceituna, en plena Sierra de San Pedro, uno de los enclaves más emblemáticos del paisaje cinegético de Cáceres, Extremadura. La imagen del vehículo descargando la fruta sobre la tierra quemada se dio a conocer cuando otro cazador, Ángel Cortés, ha contado esta iniciativa de su compañero en su perfil de Facebook. El objetivo de Emilio, según publica Jara y sedal, era "devolver algo mínimo a esa sierra que tanto les ha dado".

La finca en cuestión, que pertenece al municipio de Aliseda, está, además, en mitad de un monte espeso en el abundan jabalíes y, como cuenta su propietario, Navasqüés, que organiza allí monterías es finca "durísima de monte, muy cochinera y que siempre guarda algún buen verraco". De hecho, el pasado enero organizó allí una montería benéfica a favor de la ONG Harambee, cuya recaudación permitió financiar becas escolares para niños y niñas de Kenia.

Tras publicar esta iniciativa su colega Cortés en Facebook llovieron los comentarios animándole. "Bien por los que aman el monte y la caza", le contestó un usuario de esta red social; "cuando ardió Doñana pasó exactamente igual; los cazadores se encargaron de llevarles comida y agua", recordó otra persona. Y otra también defendía a este gremio: "Mucha gente aún no se cree que los cazadores son los que más cuidan los montes, porque sin ellos no hay animales ni nada que cazar".

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 