Un hombre ayuda a los animales de una finca quemada en Cáceres con un rico regalo de miles de kilos

Tras el desastre causado en el campo por el fuego, un cazador ha decidido poner en marcha un plan por su cuenta para ayuda a los animales que aún sobrevivían en una finca calcinada por el fuego. Lo ha hecho llevando y financiando un inmenso camión repleto de miles de kilos de manzanas, que ha descargado por el terreno quemado para que pueda sobrevivir, al menos un tiempo hasta que empiece a crecer alguna maleza, la fauna del lugar.

Se trata del cazador Emilio Navasqüés Torroba, y el incidente ha ocurrido en la Finca Aceituna, en plena Sierra de San Pedro, uno de los enclaves más emblemáticos del paisaje cinegético de Cáceres, Extremadura. La imagen del vehículo descargando la fruta sobre la tierra quemada se dio a conocer cuando otro cazador, Ángel Cortés, ha contado esta iniciativa de su compañero en su perfil de Facebook. El objetivo de Emilio, según publica Jara y sedal, era "devolver algo mínimo a esa sierra que tanto les ha dado".

La finca en cuestión, que pertenece al municipio de Aliseda, está, además, en mitad de un monte espeso en el abundan jabalíes y, como cuenta su propietario, Navasqüés, que organiza allí monterías es finca "durísima de monte, muy cochinera y que siempre guarda algún buen verraco". De hecho, el pasado enero organizó allí una montería benéfica a favor de la ONG Harambee, cuya recaudación permitió financiar becas escolares para niños y niñas de Kenia.

Tras publicar esta iniciativa su colega Cortés en Facebook llovieron los comentarios animándole. "Bien por los que aman el monte y la caza", le contestó un usuario de esta red social; "cuando ardió Doñana pasó exactamente igual; los cazadores se encargaron de llevarles comida y agua", recordó otra persona. Y otra también defendía a este gremio: "Mucha gente aún no se cree que los cazadores son los que más cuidan los montes, porque sin ellos no hay animales ni nada que cazar".