Un hombre va a buscar gusanos y acaba en sus manos un valioso tesoro de la Edad Media

Un tesoro de monedas, de unos 6 kilos de peso, es lo que se encontró, de repente, un hombre que buscaba lombrices cerca de su casa de vacaciones, próxima a la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Se trataba de un impresionante tesoro de 20.000 monedas de plata que han sido datadas a principios de la Edad Media. Junto a ellas también había perlas, colgantes y anillos de plata, según ha publicado Live Science.

Nada más encontrarlo, el hombre procedió a informar del hallazgo a las autoridades locales. Este tesoro se encontraba, además, dentro de un caldero de cobre, deteriorado considerablemente con el paso del tiempo. "Probablemente se trate de uno de los mayores tesoros de plata altomedievales descubiertos en Suecia", afirmó Sofia Andersson, anticuaria del Consejo Administrativo de Estocolmo. "Aunque aún no sabemos con exactitud de cuántas monedas se trata exactamente, hemos calculado que podrían ser más de 20.000", añadió.

El análisis preliminar que se le ha hecho al tesoro ha revelado que la mayoría de las monedas de plata encontradas datan del siglo XII. Parte de las monedas se encuentran oxidadas y tienen un color verdoso. Algunas llevan la inscripción Kanutus, el nombre latino de Knut, lo que significa que fueron acuñadas durante el reinado del rey sueco Knut Eriksson, también conocido como Canuto I, que gobernó desde 1167 hasta su fallecimiento. en 1196. Era hijo de Erico el Santo y de Cristina Bjørnsdatter y ascendió al trono en un clima de enfrentamiento entre su familia y la poderosa Casa de Sverker.

Varias de las piezas han sido calificadas como raras, incluyendo varias "monedas episcopales", en las que se puede ver representado a un obispo sosteniendo una muleta, un típico bastón de pastor utilizado por el clero como símbolo de su labor eclesiástica. "Es único; no tenemos ningún otro tesoro medieval en Estocolmo", declaró Lin Annerbäck, directora del Museo Medieval de Estocolmo, al diario Dagens Nyheter. "Y además parece ser de un tamaño enorme. Así que se trata de un hallazgo muy relevante".

En cuanto a por qué se enterró el tesoro, Annerbäck explicó a la misma publicación que el final del siglo XII fue una época turbulenta en esta zona, ya que los suecos intentaban colonizar zonas de Finlandia. "Por lo tanto, creemos que muchas personas escondían tesoros como este para conservarlos en su familia", señaló Annerbäck. "El hecho de que la plata esté mezclada con perlas y otras cosas hace que parezca que se escondió la riqueza de alguien», destacó esta experta.

La investigación sobre el tesoro continúa y las autoridades han aplaudido la iniciativa del hombre que lo ha encontrado de comunicarlo de inmediato . El Consejo Administrativo de Estocolmo informará ahora del hallazgo a la Junta Nacional del Patrimonio, que es la que determinará si el Estado indemnizará al hombre que lo encontró. «La persona que lo descubrió hizo lo correcto al contactarnos", dijo Andersson. Es más, según la Ley de Patrimonio Cultural de este país, quien encuentre un objeto antiguo o cualquier otro descubrimiento que pudiera tener un valor histórico o cultural "está obligado a ofrecer al Estado la oportunidad de recuperarlo a cambio de una compensación", resaltó.