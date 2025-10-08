El tesoro de oro descubierto en España con 1.500 años de antigüedad: posible símbolo de poder de las mujeres de la época

En la tierra que ahora es España han pasado numerosos pueblos a lo largo de la historia que han ido dejando su huella. Íberos, celtas, fenicios, cartagineses, tartessos, griegos, romanos y visigodos son algunos de ellos. Los objetos que se podían considerar cotidianos en esa época constituyen ahora un auténtico tesoro que se va descubriendo de tanto en tanto.

Así ocurrió con dos alfileres con forma de águila que datan de principios del siglo VI en lo que ahora es Guadalajara, cuando el reino visigodo gobernaba en la zona. Esta ave era un símbolo popular en aquella época, cuando representaba el poder. Ahora, más de 1.500 años después, es frecuente encontrarlos en las tumbas de la mujeres visigodas, según ha informado el medio Live Science.

Estos broches se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Están hechos de bronce bañado en oro y miden aproximadamente 11,8 centímetros. Las celdas del contorno del águila están incrustadas mediante la técnica del cloisonné con vidrio rojo y azul verdoso, así como con piedras blancas. Los ojos del águila son gemas azules mientras que en el reverso se conservan fragmentos del mecanismo de resorte y del cierre del alfiler.

Ambos objetos fueron hallados en el cementerio de Alovera, en la provincia de Guadalajara, y su representación sugiere que su dueña era una mujer influyente de la época. Aunque este dato no ha podido ser confirmado, a mediados del siglo VII el rey visigodo instauró un conjunto de leyes bastante progresiste para la época, sobre todo en cuanto a los derechos de las mujeres.

El medio especializado resaltó que la historiadora Suzanne Fonay Wemple explicó que las mujeres podían heredar tierras y títulos, y concertar sus propios matrimonios. Aunque también matizó que solo se conocen unos pocos nombres de mujeres visigodas poderosas en los registro históricos, y en su mayoría eran consortes de reyes visigodos.