Un hombre fue condenado con una multa de 8.000 euros por recoger cigarrillos traídos en globos aerostáticos

Contrabando a través de globos aerostáticos. La pasada Nochebuena de 2024, un hombre lituano fue declarado culpable de contrabando y eliminación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales después de intentar recoger cigarrillos en un globo aerostático volado desde Bielorrusia. Los hechos ocurrieron en la frontera entre estos dos países de Europa del Este, y el Tribunal Regional de Vilna obliga al culpable a pagar una sanción económica de 8.000 euros.

Tal y como apunta el periódico Delfi, la investigación fue llevada a cabo por los funcionarios del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras. De este modo, los hechos se produjeron durante la noche del 23 de diciembre de 2024, cuando el culpable, recibió en su teléfono móvil las coordenadas de nueve lugares a los que se transportaban desde Bielorrusia cigarrillos con sellos de impuestos especiales mediante once globos meteorológicos.

Inmediatamente, el hombre fue detenido cuando llegaron los agentes en servicio al distrito de Šalčininka, al sur de ese país, en un automóvil conducido por otra persona para recoger 1500 paquetes de cigarrillos de la marca NZ Gold que volaban en uno de estos transportes aéreos. Asimismo, Los guardias fronterizos encontraron las coordenadas de otros 8 lugares, donde encontraron los cigarrillos. En total, se incautaron 16.500 paquetes, cuyo valor total con impuestos a pagar asciende a 74.572 euros.

Por su parte, el Tribunal sostuvo, finalmente, que los datos reunidos durante la investigación preliminar demostraban que el detenido transportaba artículos que debían presentarse en aduana y cuyo valor superaba los límites fronterizos de Lituania. Por todo ello, tendrá que pagar la multa impuesta por el tribunal en un plazo de dos años a partir de la fecha entrada en vigor de la sentencia.

Sin embargo, y de acuerdo a la información difundida, esta sentencia del tribunal de primera instancia puede ser recurrida. El presunto culpable tiene que tener claro que no completó su acto criminal por razones ajenas a su voluntad, porque fue detenido por los oficiales.