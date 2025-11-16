Un hombre, destinado a una oficina de correos remota del planeta: la isla es como un campo de fútbol

La oportunidad de mudarse a una isla remota a trabajar le surgió a un ciudadano portugués cuando su mujer, Raquel, le envió un anuncio de una oferta de trabajo muy inusual. Era de UKAHT, una organización filantrópica británica responsable de varios emplazamientos en la Antártida, entre ellos, Port Lockroy, una antigua base militar establecida en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, según ha publicado la CNN.

Así que durante los próximos cinco meses, en condiciones climáticas extremas, el ciudadano portugués Tiago Figueiredo ha aceptado el empleo y trabajará en la oficina de correos más remota del planeta, en Port Lockroy, en la Antártida, como parte de una misión científica británica. Figueiredo, de 47 años, forma parte de un equipo de seis personas del UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) que vivirán y trabajarán en la isla Goudier, que ocupa un área equivalente a la dimensión de un campo de fútbol.

"Obviamente, siempre hay cierto grado de aprensión, pero es una de esas oportunidades únicas. Estoy muy emocionado y contando los días. Me considero increíblemente afortunado", ha declarado el empleado. Para Tiago Figueiredo, esta será una experiencia completamente nueva, muy diferente a su profesión de consultor empresarial.

Originario de Lisboa, Figueiredo reside en el Reino Unido desde 2012, donde su fascinación por la Era de los Descubrimientos Portugueses de los siglos XIV y XV lo llevó a interesarse por las hazañas de exploradores británicos de los siglos XIX y XX, como Ernest Shackleton y Robert Scott. "Nunca aprendí nada de esto en la escuela. Empecé a leer mucho sobre el tema, a investigar y a desarrollar un vago deseo de ir allí algún día", ha relatado.

Cada año se envía un nuevo equipo para inventariar la colonia de más de mil pingüinos papúa de la isla, centrándose principalmente en los huevos y los polluelos recién nacidos. La misión coincide con el verano austral y el deshielo natural, que las aves utilizan para el proceso de reproducción. El estudio tiene como objetivo evaluar la calidad de vida y la supervivencia de los pingüinos.

La oficina de correos más austral del planeta y el museo que alberga son visitados principalmente por el número limitado de turistas transportados en cruceros y autorizados a entrar en la isla. Sin embargo, todavía se envían decenas de miles de cartas y postales desde Port Lockroy. Los miembros del equipo de UKAHT también son responsables de subir a bordo de los barcos para dar charlas sobre la historia de la isla, su misión y para concienciar sobre la importancia del trabajo de conservación en la Antártida.

Ahora sí, antes de irse, este portugués recibió formación en supervivencia en caso de accidentes o condiciones meteorológicas adversas y formación en primeros auxilios, que incluía la realización de reanimación cardiopulmonar, la administración de inyecciones y la realización de cateterismos. Y también aprendió a manejar la oficina de correos y a conservar los objetos históricos del museo, incluidos los objetos utilizados por los ocupantes durante ocho décadas.