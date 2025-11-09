Sumergen un robot en el árido lecho marino antártico en busca de un barco legendario y descubren algo inesperado

En el helado mar de Weddell, uno de los lugares más hostiles y remotos del planeta, un grupo de científicos esperaba encontrar historia, pero terminó descubriendo vida. En una misión destinada a localizar los restos del Endurance, el mítico barco de la expedición de Ernest Shackleton, un robot submarino halló algo completamente inesperado: un vasto campo de más de mil nidos de peces en las profundidades antárticas.

La zona explorada, frente a la costa occidental de la Antártida, permanece cubierta por hielo casi todo el año. Hasta hace poco, un enorme iceberg impedía el acceso al área. Pero cuando el hielo se desplazó, los investigadores aprovecharon la oportunidad y enviaron al fondo del mar al vehículo teledirigido Lassie, diseñado para resistir temperaturas cercanas a la congelación.

El hallazgo se produjo durante la Expedición al Mar de Weddell, en la que científicos internacionales buscaban pistas sobre el destino del Endurance, hundido en 1915 durante una de las epopeyas más célebres de la exploración polar. Las duras condiciones forzaron a posponer la búsqueda del barco, pero el desvío reveló algo igual de extraordinario: un ecosistema hasta entonces desconocido bajo el hielo.

Las imágenes captadas por Lassie mostraron un paisaje sorprendente: miles de nidos perfectamente distribuidos en patrones regulares sobre el lecho marino. Cada uno pertenecía a la especie Lindbergichthys nudifrons, una pequeña perca antártica que construye y defiende sus nidos con un comportamiento cooperativo inusual para los peces.

Los científicos observaron que los ejemplares más fuertes ocupaban los nidos situados en los márgenes del área, mientras que los del centro se beneficiaban de la protección colectiva del grupo. Esta estructura, explican, sugiere un sistema social avanzado y una estrategia de defensa comunitaria frente a los depredadores.

El descubrimiento ha transformado la visión de los investigadores sobre la vida en uno de los entornos más áridos del planeta. “Demuestra que incluso en las profundidades más frías y oscuras puede existir una organización ecológica compleja”, señalaron los autores del estudio, publicado en la revista Marine Science.

El hallazgo también refuerza la urgencia de declarar el Mar de Weddell como área marina protegida, dada su singularidad biológica y su vulnerabilidad ante el cambio climático. Lo que comenzó como una búsqueda arqueológica terminó revelando un ecosistema vivo que, como el Endurance, ha resistido al hielo y al tiempo.