Un hombre encuentra un coche valorado en 12 millones de euros en un concesionario y destapa un gran fraude internacional

En un concesionario de Milán se ha destapado un sorprendente caso de fraude internacional. Un mecánico que realizaba una revisión de rutina se topó con un Pagani Zonda Tricolore, un superdeportivo valorado en 12 millones de euros y del que solo existen tres unidades en todo el mundo.

Al verificar el número de chasis, descubrió que el vehículo figuraba como alquilado en Alemania y que había sido denunciado por desaparición meses atrás. Su aviso a la policía permitió a los carabineros italianos confiscar el coche, que se encontraba expuesto en una sala de exhibición como si nada hubiera ocurrido.

Un superdeportivo único

El Pagani Zonda Tricolore es una joya del automovilismo. Diseñado como homenaje a la Fuerza Aérea Italiana, combina un diseño artesanal con una ingeniería extrema: carrocería de fibra de carbono y titanio, motor V12 AMG de 7,3 litros y una potencia de 670 caballos, capaz de alcanzar los 355 km/h. Su exclusividad es tal que solo se fabricaron tres unidades, cada una destinada a coleccionistas cuidadosamente seleccionados.

Sin embargo, uno de estos exclusivos vehículos terminó en el centro de una investigación internacional. Según la Fiscalía de Milán, el coche fue alquilado en Núremberg (Alemania) y, tras seis meses de impago, la empresa propietaria denunció su desaparición. Poco después, el superdeportivo reapareció en Italia, exhibido como una pieza de colección lista para ser revendida.

Una reventa ilegal

Gracias al seguimiento del número de chasis, el coche fue localizado en un concesionario milanés. El 25 de octubre, los carabineros intervinieron el establecimiento y confiscaron el Pagani Zonda, valorado en más de 12 millones de euros.

En apariencia, el vehículo estaba intacto, pero su documentación presentaba serias inconsistencias. Según la agencia de noticias italiana ANSA, una empresa de Milán afirmaba haberlo adquirido de buena fe, sin embargo, no existían facturas ni contratos válidos que justificaran su posesión.

Investigación en curso y posibles delitos

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación para determinar si se trató de un caso de apropiación indebida, ocultación de bienes o falsificación de documentos. Los investigadores revisan el seguimiento de los pagos, las transferencias y los intermediarios implicados, intentando reconstruir la ruta exacta del coche desde Alemania hasta Italia.

Por el momento, Pagani Automobili no ha hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, el caso ha generado preocupación en el sector, ya que los modelos de la marca rara vez aparecen en el mercado secundario debido a sus estrictas políticas de venta directa y personalización.