Mimi abandona España, deja su sueldo de 80.000 euros y su apuesta es Alemania: "No lo hago por el dinero"

Las personas migran por una combinación de factores económicos, sociales, políticos y ambientales. Las razones más comunes incluyen la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y calidad de vida, la reunificación familiar, la huida de conflictos o persecuciones o la necesidad de escapar de desastres naturales o el cambio climático. Estos últimos no migran, buscan refugio, más bien.

Se suele pensar que, si tienes unas buenas condiciones económicas en tu país, en un territorio del primerísimo mundo, para qué vas a moverte... pero es que hay otras cosas que, desde que el mundo es mundo, mueven a las mujeres y a los hombres: el ansia de conocer otras tierras, otras costumbre y culturas, el empeño en ponerse a prueba uno mismo, las ganas de experimentar.

En este último grupo se encuentra Mimi, una usuaria de Tiktok a la que puedes encontrar bajo el nick Mimiworkbestie, que han publicado un vídeo en el que explica que ha recibido críticas de otros internautas por su apuesta en vivir en Alemania, cuando en España tenía un sueldo de 80.000 euros.

La joven muestra algunos de los mensajes, en los que se le dice que llevaba una vida de ensueño. "Será una coña", "para qué va a querer irse", "ya eres de clase media-alta", "para qué vas al frío" o es para "vivir como un rey".

Ella le da la vuelta a todo eso y reivindica que sus motivos son otros. "No lo hago por el dinero", expone. Lo que pone "arriba del todo" en este momento de su vida es conocer a otras personas nuevas, con otros puntos de vista, poder ser ella, sin que la juzguen ni conozcan nada más.

Al parecer, ya había salido antes de España, a Londres, por los mismos motivos, porque se siente "muy cómoda" en ambientes de gente desconocida, en "países nuevos". "Me siento más yo que nunca", defiende. Disfruta mucho, añade, hacer escapadas y hacer "lo que quiera, cuando quiera" son que nadie opine y, si lo hace, le da igual, porque "no la conozco".

Insiste en que su marcha supone un avance en lo personal y en lo profesional, y que claro que puede echar de menos a la familia, los amigos o el mar, pero eso compensa de otras cosas. "¿De qué sirve ganar 70.000, 80.000 o 90.000 euros al año si estás amargado en el trabajo y trabajando 12 horas al día?", se cuestiona.

Tras las críticas y su clara explicación, le han llovido los mensajes de apoyo. "Yo he vivido en 3 países y la experiencia que consigues al vivir en otros lados y no se paga con nada. El vivir como te dé la gana y sin apegos materiales porque sabes que puedes tener un siguiente destino es lo más genial del mundo", le dicen, por ejemplo. O "l problema es que normalizamos que 20k es un sueldazo, de ahí pensar que solo nos mueve el dinero…donde está el crecimiento personal y laboral?".

A juzgar por su vídeo ante una preciosa puesta de sol, su apuesta, por ahora, va bien. Y que siga,