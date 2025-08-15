Un hombre lleva su curiosa 'hucha' tamaño XXL para comprar un coche: “Ahorro cada vez que vendo verduras”

En la mañana del 14 de agosto, el concesionario de una conocida marca de automóviles en la ciudad de Bac Giang, al norte de Vietnam, recibió una visita poco común. Un hombre llegó acompañado de un amigo, cargando una gran caja de poliestireno. Dentro no había piezas mecánicas ni herramientas, sino una montaña de billetes de baja denominación: 1.000, 2.000 y 5.000 dongs vietnamitas, cuidadosamente apilados y clasificados. Tal y como apunta el medio local Dantri, el importe total ascendía a 60 millones de VND (unos 2.200 euros) que entregó como depósito para comprar un coche nuevo.

El protagonista de esta peculiar historia es Nguyen Van Luu, de la comuna de Kep, en la provincia de Bac Ninh. Luu, que lleva más de dos décadas vendiendo verduras junto a su esposa, explicó que el dinero representaba seis años de ahorro constante. “Esta pequeña cantidad ha sido ahorrada por la familia durante seis años. Es el resultado del esfuerzo de la pareja por reunir cada centavo. La información de que ahorré dinero en el desayuno para comprar un auto es un invento”, aclaró entre risas.

El método era sencillo, pero requería disciplina. Al final de cada jornada en el mercado, la pareja separaba las monedas y billetes de menor valor, guardándolos en sacos que almacenaban en casa. Al principio no había un objetivo concreto, pero con el paso del tiempo, y al ver cómo la suma crecía, decidieron destinarla a la compra de un vehículo que facilitara los desplazamientos de la familia.

Antes de acudir al concesionario, Luu tuvo que organizar un recuento maratoniano. “Movilizamos a diez personas de la familia, desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche, para contar el dinero y apilarlo”, explicó. El 14 de agosto, transportaron la caja al concesionario, causando asombro entre el personal. “El concesionario movilizó a casi todo su personal para contar el dinero en una hora. El importe total fue de 60.100.000 VND. Tras el depósito, les di 100.000 VND (unos 3,26 euros) para bebidas como agradecimiento”, relató.

Esa misma tarde, Luu completó el pago mediante transferencia bancaria y llevó el coche a casa. “Cuando vimos el auto nuevo estacionado frente al jardín, nos sentimos felices porque toda la familia tenía un medio de transporte, sin temer la lluvia ni el sol”, afirmó.

El comerciante quiso aprovechar para compartir su filosofía de ahorro: “Mucha gente no guarda billetes pequeños y los gasta sin pensar. Si perseveras en ahorrar cada día, puedes reunir una buena cantidad”.