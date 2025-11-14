Un hombre pierde su casa valorada en casi un millón de euros por una factura de agua impagada y los legisladores se ponen manos a la obra

La pesadilla de Filmore Brown, un vecino de Flatbush, Brooklyn, comenzó como una simple factura de agua sin pagar y acabó perdiendo su vivienda valorada en casi un millón de euros (unos 900.000 dólares) por una deuda de apenas $5.000.

El caso ha provocado una profunda indignación en la comunidad y como consecuencia directa, legisladores locales han comenzado a trabajar en la elaboración de una nueva normativa que busca establecer mecanismos más estrictos y eficaces, con el objetivo de garantizar que tragedias similares no vuelvan a ocurrir en el futuro

Brown, que lleva décadas trabajando siete días a la semana para pagar su casa, asegura que nunca recibió aviso alguno sobre la deuda. Según ABC 7, el señor Brown explicó que tras pagar su hipoteca en 2019 desconocía que existía una factura pendiente de agua.

La ciudad de Nueva York transfirió el derecho de cobro de esa deuda a un fideicomiso privado —un grupo de inversores encargado de cobrar el dinero con intereses—, y cuando la cantidad no se abonó, la propiedad fue embargada y subastada. “No puedo dormir, tan pronto como agacho la cabeza, me despierto”, confesó Brown a Eyewitness News, el medio que destapó el caso.

“Jamás me avisaron”

La abogada del propietario, Alice Nicholson, ha presentado una demanda contra la ciudad y el fideicomiso, alegando que su cliente nunca recibió notificaciones adecuadas. “Que yo sepa, jamás me avisaron”, insiste Brown, quien vive en el último piso de la casa y alquila las plantas inferiores a otras familias. Durante la pandemia, según la ciudad, alguien habría firmado la recepción de los documentos, pero Nicholson lo considera imposible: “Vivíamos en un pueblo fantasma”, dijo, en referencia al confinamiento.

El caso de Brown no es aislado. En el área de East Flatbush, más de 1.000 propietarios han enfrentado ventas de gravámenes fiscales por deudas similares, y más de la mitad de ellas se debieron a facturas de agua impagadas.

Una reforma necesaria

“Esto fue un shock y una grave injusticia”, denunció el concejal Chris Banks, quien ha presentado una propuesta de ley que busca mejorar el proceso de notificación y excluir las facturas de agua de las ventas de gravámenes. “Esto tiene que cambiar. No se puede jugar con la vida de las personas”, afirmó.

El Departamento de Finanzas de la Ciudad respondió señalando que su prioridad es ayudar a los propietarios a conservar sus viviendas. Aseguraron haber introducido reformas que ofrecen más tiempo y recursos para pagar las deudas, y destacaron que miles de propietarios lograron evitar la ejecución hipotecaria gracias a estos cambios.

Por su parte, el Departamento de Protección Ambiental, encargado de emitir las facturas de agua y alcantarillado, defendió la venta como “una herramienta de cobro crítica”, necesaria —dijo— para mantener la equidad entre los contribuyentes y limitar el aumento de las tarifas del agua.

Mientras la batalla legal continúa, la abogada de Filmore Brownk confía en que recuperará su hogar, pero su historia ya ha dejado en evidencia que un pequeño error burocrático o una comunicación deficiente puede acabar costando el trabajo de toda una vida.