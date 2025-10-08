Todas las novedades que trae la nueva Ley de Movilidad Sostenible: de reducir los vuelos cortos a declarar la movilidad como un derecho

La Ley de Movilidad Sostenible que ha aprobado este miércoles el Congreso trae consigo una serie de medidas que llaman la atención y que cambian el sistema de transportes tal y como lo conocemos en la actualidad. La norma tiene el objetivo de descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público, entre otros.

Con el fin de alcanzarse estos retos, el Gobierno pone encima de la mesa un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas a preocuparse y establecer planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano. Estas son las medidas que incluye la nueva ley, punto por punto.

Cogobernanza

Con la entrada en vigor de la nueva ley, se creará el Sistema General de Movilidad Sostenible, inspirado en otros sistemas nacionales, como el Sistema Nacional de Salud. Contará con nuevos instrumentos como: un Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, como órgano consultivo.

Planes de Movilidad

A las empresas privadas y públicas de más de 200 trabajadores o 100 por turno se les da dos años para disponer de plan de movilidad sostenible. Esto incluye a los grandes centros de actividad (polígonos industriales y empresariales), que también deberán aprobar el correspondiente plan de movilidad sostenible, que será revisado, al menos, cada cinco años.

Transporte urbano

La Administración General del Estado, a través de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), participará en la financiación de los servicios del transporte público colectivo urbano de viajeros reservado a las entidades locales. De este modo, la ley obliga a las ciudades a fomentar la movilidad activa (a pie, bicicleta o ciclo), el transporte público, la intermodalidad, los vehículos cero emisiones, la ciclologística y las soluciones de optimización de los repartos.

Además, ante episodios de alta contaminación, los gestores de las infraestructuras podrán decidir el cierre de la circulación de carreteras o tramos de ellas para restringir el acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales.

Electromovilidad

Para fomentar la electromovilidad, el Gobierno prevé el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras (gasolineras) y el de estaciones de recarga rápida y ultrarrápida (electrolineras) suficientes y necesarios. Además, a más tardar el 31 de diciembre de 2029, los aeropuertos deberán implantar una infraestructura que suministre electricidad a las aeronaves estacionadas en remoto y utilizadas en operaciones de transporte aéreo comercial para embarcar o desembarcar pasajeros o cargar o descargar mercancías.

En el mar y también antes de 2030, los puertos asegurarán el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados, así como a maquinaria portuaria, flotas de vehículos pesados y parque móvil.

Transporte de mercancías

Con la nueva regulación, se pretende implantar autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del territorio español. Para ello, el Ministerio que dirige el Óscar Puente elaborará un plan o programa de autopistas ferroviarias en aquellos corredores donde sea viable y exista interés empresarial para su desarrollo. En este sentido, se creará un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías con el objeto de impulsar el cambio modal de la carretera al ferrocarril.

Etiquetas de la DGT

En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno presentará un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos. Todo ello, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de dióxido de carbono como criterio adicional.

Reducción de vuelos cortos y recuperación de trenes nocturnos

El Ministerio de Transportes impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Asimismo, presentará un estudio para la recuperación de trenes nocturnos.