Un hombre rompe un récord al escribir todos los números del uno al millón con palabras en su máquina de escribir

Una persona usando una máquina de escribir, en una imagen de archivo

Hay récords y récords, pero el batido por el australiano Les Stewart es uno de los más llamativos de la historia. El hombre consiguió escribir, con palabras, todos los números que van desde el uno al millón.

La hazaña de Stewart fue realizada hace casi 30 años, por lo que no se hizo con el teclado de un ordenador sino con una máquina de escribir. En concreto, el hombre invirtió 16 años en completar el reto.

Tal y como detalla el medio de comunicación griego Mikropragmata, Les Stewart comenzó escribiendo el número 'uno' en 1982 y terminó escribiendo el número 'un millón' en diciembre de 1998.

Pese a que algunas personas el periodo de 16 años podría parecerles largo, la realidad es que el australiano Les Stewart figura en el Libro Guinness de los Récords como la persona que ha logrado "el tiempo más rápido en escribir del 1 al 1.000.000".

Por si fuera poco escribir desde el número uno a un millón, Stewart logró el récord pudiendo utilizar solo un dedo, ya que tras sufrir un accidente trabajando como policía en Vietnam quedó parcialmente paralítico.

En concreto, el australiano escribía una media de tres páginas al día, utilizando siete máquinas de escribir diferentes. Hasta llegar a escribir 'un millón', el hombre consumió 1.000 cartuchos de tinta a lo largo de un total de 19.890 páginas.

Al ser preguntado sobre por qué se planteó esta tarea para la que es necesaria tantísima disciplina y perseverancia, Les Stewart respondió que tomó la decisión de escribir todos los números desde el uno al millón debido a que sus limitaciones físicas no le dejaban otra opción de batir un récord.

Además, la mecanografía es una de las grandes pasiones de este hombre. De hecho, antes de sufrir el accidente trabajó como instructor de mecanografía.