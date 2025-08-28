Emma Mazzenga (92), atleta: "Nunca te quedes en casa todo el día. Estar encerrado entre cuatro paredes trae tristeza y depresión"

Para Emma Mazzenga, atleta italiana de 92 años que ostenta el récord mundial de 200 metros en la categoría de mayores 90 años, el secreto de la longevidad es muy sencillo: estar activo físicamente.

Mazzenga, que acumula 11 títulos mundiales y 31 europeos, cuenta con un físico tan atípico (y envidiable) para su edad que ha sido objeto de estudio en la Universidad Marquette de Milwaukee (EEUU) y en la Universidad de Pavía (Italia).

Tal y como ha contado ella misma en una entrevista con el medio de comunicación italiano Corriere del Veneto, el resultado de esas investigaciones ha sido que "tengo los músculos de una septuagenaria y la oxigenación celular de una veinteañera".

Respecto a sus hábitos, la mujer reconoce que "siempre he dormido poco. Cuando iba al colegio (era profesora de ciencias), preparaba las clases de 5 a 7 de la mañana. Y también ahora, a las cinco, me preparo un café y luego vuelvo a la cama a leer. Desayuno a las ocho, con un bocadillo de jamón. Después salgo".

"Todos los días bebo medio vaso de vino tinto con la comida y otro con la cena"

En cuanto a su alimentación, Emma Mazzenga asegura que come "un poco de todo". No obstante, la atleta sí que destaca, en relación a las cantidades, que "ahora que soy mayor, limito las raciones".

"Para comer me preparo 30 o 40 gramos de pasta o arroz, a los que añado un segundo plato y verdura cocida. Alterno carne y pescado. Por la noche, en cambio, me basta con un poco de verdura y un trozo de queso. Ah, todos los días bebo medio vaso de vino tinto con la comida y otro con la cena. Y de vez en cuando preparo alguna receta veneciana", ha explicado la mujer de 92 años.

En cualquier caso, la clave para ella es permanecer siempre activa. "Mi vida nunca ha sido sedentaria. Mi marido era instructor de escalada, así que en verano íbamos a la montaña y en invierno a esquiar. Incluso durante la pandemia corría por el pasillo de mi casa. Después de una hora de entrenamiento, cuando me ducho, me siento muy bien", ha detallado.

Por ello, al ser preguntada por la pócima mágica para vivir muchos años con buena salud, Emma Mazzenga asegura que lo más importante es "levantarse del sofá. No quedarse nunca en casa todo el día. Estar encerrado entre cuatro paredes provoca tristeza, depresión y no ayuda ni a la mente ni al cuerpo".