Ya es oficial: Cataluña prohíbe cobrar más por habitaciones sueltas que por el piso entero en zonas tensionadas
La medida aprobada por el Gobierno regional de Salvador Illa llega al BOE, que detalla algunas cuestiones a tener en cuenta por arrendadores y arrendatarios.
Cataluña ha dado un paso más en su batalla por regular los alquileres. El Gobierno de la comunidad autónoma ha dado la orden de prohibir obtener mayor beneficio por el alquiler de habitaciones sueltas que por el alquiler completo del piso en aquellas zonas tensionadas de la región. Que no son pocas, por otra parte.
El anuncio se conoció a finales de 2025, con dos elementos 'estrella' en la novedosa regulación del 'Govern' de Salvador Illa: los alquileres de temporada y los alquileres por habitaciones.
Ahora, la norma aprobada por el gobierno autonómico ha llegado al Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 10 de marzo de 2026. En su artículo 66 ter. 3. detalla específicamente el espinoso asunto del alquiler por habitaciones, una práctica cada vez más habitual y no siempre sujeta a la legalidad.
De acuerdo con el BOE, "el arrendamiento de vivienda por habitaciones o cualquier otra clase de fragmentación física o contractual no desnaturaliza el carácter de arrendamiento de vivienda ni evita la aplicación de las reglas que le son propias".
Por ello, prosigue el BOE, "en esta clase de contratos, la suma de las rentas pactadas en varios contratos de arrendamiento de vigencia simultánea de una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado no puede exceder de la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario de la vivienda".
En toda Cataluña, pero especialmente en las zonas calificadas como tensionadas, el alquiler es un problema de intensidad creciente. Solo hace falta ver el documento por el que el Ministerio de Vivienda califica como "zonas de mercado residencial tensionado" a un amplio número de municipios de la comunidad.
Estas son las localidades donde el mercado de la vivienda se considera 'tensionado' al menos hasta el 10 de octubre de 2027:
- Aiguafreda
- Albinyana
- Alcanar
- Alcarràs
- Alcover
- l'Aldea
- Almacelles
- Alpicat
- Altafulla
- l'Ametlla de Mar
- l'Ametlla del Vallès
- l'Ampolla
- Anglès
- l'Arboç
- Arbúcies
- Artés
- Artesa de Segre
- Bagà
- Begues
- Begur
- Bellpuig
- Bellver de Cerdanya
- Besalú
- Bigues i Riells del Fai
- la Bisbal del Penedès
- les Borges Blanques
- Breda
- Cadaqués
- Calaf
- Calafell
- Caldes de Malavella
- Calonge i Sant Antoni
- Canyelles
- Cassà de la Selva
- Castellet i la Gornal
- Castellgalí
- Castelló d'Empúries
- Castell d'Aro
- Platja d'Aro i S'Agaró
- Castellterçol
- Celrà
- Centelles
- Creixell
- Cunit
- Deltebre
- Dosrius
- l'Escala
- l'Esquirol
- Folgueroles
- Fornells de la Selva
- Gelida
- Gironella
- Hostalric
- Linyola
- Llançà
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Maçanet de la Selva
- Masquefa
- Moià
- Monistrol de Montserrat
- Montblanc
- Montbrió del Camp
- Mont-roig del Camp
- Móra d'Ebre
- el Morell
- Navàs
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olivella
- Pallejà
- la Palma de Cervelló
- Pals
- Peralada
- Piera
- la Pobla de Montornès
- el Pont de Suert
- Ponts
- Prats de Lluçanès
- Puig-reig
- la Ràpita
- Riells i Viabrea
- Riudarenes
- Riudoms
- Roda de Berà
- Roda de Ter
- Roses
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Feliu de Codines
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Jaume dels Domenys
- Sant Jaume d'Enveja
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Julià de Ramis
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pere Pescador
- Sant Quirze de Besora
- Santa Bàrbara
- Santa Coloma de Queralt
- Santa Cristina d'Aro
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Oliva
- Santpedor
- la Selva del Camp
- la Sénia
- Sentmenat
- Seva
- Sils
- Súria
- Taradell
- Torrelles de Foix
- Torroella de Montgrí
- Tossa de Mar
- Ulldecona
- Vacarisses
- Vallgorguina
- Vidreres
- Vielha e Mijaran
- Viladecavalls
- Vilafant
- Vilanova del Vallès
- Vilobí d'Onyar
- Vinyols i els Arcs.