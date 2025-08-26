Un megaplan de 1,7 millones de euros encuentra una 'piedra en el camino' en forma de estación de esquí en el desierto

Una estación de esquí en el corazón de un cálido y seco desierto. Arabia Saudita quiere asegurarse de entrar en la lista para albergar los próximos Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 y por ello quiero crear Trojena, un ambicioso proyecto de construcción que costará unos 1,5 billones de dólares (1,2 billones de euros).

Según el medio británico Daily Express, el complejo se construye en la montaña de Jebel al Lawz, a una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Tal y como se puede leer en la publicidad, está destinado a "redefinir la vida y la hospitalidad de lujo en la montaña, al tiempo que se convierte en un centro de clase mundial para los deportes de invierno y la aventura". Asimismo, tendrá 30 kilómetros de pista y contará con "varios hoteles, un campo de golf, así como una gran variedad de restaurantes y boutiques".

De acuerdo a la información difundida, se prevé que esté listo en 2026, a pesar de los "considerables desafíos técnicos". De este modo, los ingenieros se encuentran diseñando un sistema viable para bombear agua utilizada por las máquinas de fabricación de nieve para que las futuras pistas tengan suficiente. No obstante, la gran altitud y la compleja topografía están causando importante dificultad de construcción.

Algunos observadores entrevistados por el digital británico temen que el proyecto no se complete a tiempo y que, finalmente, la competición asiática tenga que ser trasladada. Aun así, el Gobierno de ese país insiste en que "todo va según lo planeado".

En declaraciones recogidas por el medio Bloomberg, los trabajadores aseguran que el desarrollo de esta ciudad invernal "está progresando de acuerdo a un plan por fases que enfatiza los estándares internacionales, la sostenibilidad a largo plazo y los resultados heredados".