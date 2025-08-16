Un mensaje extraño en Facebook reactiva una búsqueda que se remonta a 2014: "Perdiste tu billetera hace años?"

Un jubilado de Michigan recuperó un objeto que había dado por perdido hacía más de una década gracias a un mensaje inesperado en Facebook. “¿Perdiste tu cartera hace años?”, escribió un desconocido desde Minnesota. “Si es así, estaba en el compartimiento del motor de un automóvil”.

Richard Guilford, de 56 años y retirado de Ford tras 35 de servicio, no podía creerlo. Su vieja billetera de cuero tríptica, desaparecida en 2014 durante unas Navidades de trabajo en la planta de Wayne, había sido hallada en un taller de Lake Crystal, Minnesota. En su interior seguían intactos 15 dólares, su licencia de conducir, una identificación laboral, billetes de lotería descoloridos y tarjetas regalo por valor de 275 dólares.

Tal y como explica CBC, el hallazgo lo hizo el mecánico Chad Volk en junio de este año, mientras reparaba un Ford Edge de 2015 con más de 240.000 kilómetros. La caja del filtro de aire no encajaba tras la reparación, y al manipularla se topó con la billetera encajada entre la transmisión y la carcasa. “Fue una locura”, contó.

La historia se remonta a cuando Guilford, conocido entre sus compañeros como Big Red (Gran Rojo) por su barba rojiza, trabajaba en la línea de vehículos que requerían ajustes eléctricos antes de llegar a los concesionarios. Un día notó que su billetera había desaparecido. Estaba convencido de que había caído en un coche, buscó en docenas de ellos junto a sus colegas, pero nunca apareció. “No podía dedicarle más tiempo, estaba en el reloj. La vida sigue”, recuerda.

Once años más tarde, la cartera había viajado en un Edge que pasó de Arizona a Minnesota, soportando calor, nieve y lluvia sin deteriorarse demasiado. “Lo sorprendente es lo bien protegida que estaba”, dijo Guilford.

Algunos contenidos aún mantienen valor. Cabela’s confirmó que las tarjetas regalo de 250 dólares siguen siendo válidas y le ofreció reemitirlas. La de 25 dólares de Outback Steakhouse está en duda, y los números de los boletos de lotería ya son ilegibles.

Para Guilford, que ahora trabaja como subastador a tiempo parcial en Petersburg (Michigan), el hallazgo se convirtió en un recuerdo familiar. “Voy a dejarla tal cual, guardada en la vitrina de la casa. Será una historia para mis hijos y bisnietos. Nos gustan mucho las historias. Eso es lo que soy: un narrador”.